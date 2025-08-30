أمطار رعدية تضرب تلك المناطق.. تحذير عاجل بشأن حالة طقس السبت

كشف الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة طقس اليوم السبت 30 أغسطس 2025، حيث يسود طقس صيفي طبيعي (حار رطب) نهارًا على القاهرة والوجه البحري ، شديد الحرارة على والصعيد وجنوب سيناء ، ومائل للحرارة رطب على السواحل، ورطب ليلًا وفي الصباح الباكر خصوصًا على شمال البلاد.

وأوضح "فهيم" خلال تصريحات له ، أنه مع نشاط رياح أحيانًا يخفف الإحساس بالحر.

وقال رئيس مركز معلومات تغير المناخ إن درجات الحرارة المحسوسة اليوم:

• السواحل الشمالية: 34°

• القاهرة والوجه البحري: 36°

• شمال الصعيد: 40°

• جنوب الصعيد: 42°

أما عن حالة البحرين

المتوسط والأحمر: خفيف إلى معتدل – ارتفاع الأمواج (1.5 – 2 م) ، أى أن هناك موجة حر قوية خصوصًا في الصعيد، لكن تلك آخر موجة ، وأول سبتمبر هتبدأ الأجواء ألطف تدريجيًا ان شاء الله ، وما زالت الرطوبة عالية فى هذا الطقس .

موجات حرارة عالية

وأضاف أن هناك موجات حرارة عالية مؤقتة، بعدها انكسار تدريجي، لكن السمة الغالبة دلوقتي هي الرطوبة العالية اللي بتزود الإحساس بالحر.



حالة الطقس اليوم

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة طقس السبت ودرجات الحرارة المتوقعة التى يشهدها اليوم السبت 30 أغسطس 2025، على كافة أنحاء المحافظات والمدن المصرية.

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه سوف يسود طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.



وتابعت هيئة الأرصاد أن هناك شبورة مائية (من 4: 8 صباحًا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

سقوط أمطار



وأكدت هيئة الأرصاد أن هناك وجود فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا قد تصل لحد السيول على مناطق من (جنوب محافظة الوادي الجديد)، تكون خفيفة ورعدية أحيانًا على (أبو سمبل) على فترات متقطعة.



بالإضافة إلى وجود بعض السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد يتساقط منها أحيانًا رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق من السواحل الشمالية