بمساعدة رجال الشرطة.. كبار السن يتوافدون للتصويت في جولة إعادة انتخابات النواب بالمنوفية|صور

شهدت اللجان الانتخابية في محافظة المنوفية توافد عدد من كبار السن للإدلاء بأصواتهم في جولة الاعادة بانتخابات مجلس النواب 2025.

وتوافدت سيدة كبيرة رغم عدم قدرتها على المشي للإدلاء بصوتها في جولة الإعادة بمدرسة الشهيد السرسي بمدينة شبين الكوم.

وساعدها رجال الشرطة للدخول إلى لجنتها الانتخابية للادلاء بصوتها حيث أكدت السيدة حرصها على المشاركة في الانتخابات دائمًا.

وتشهد اللجان الانتخابية في محافظة المنوفية تكثيف أمني كبير ورفع لحالة الطواري وتواجد رجال من الشرطة لمساعدة كبار السن والحالات الخاصة للادلاء بأصواتهم في جولة الاعادة بانتخابات مجلس النواب.

كما أكد اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على استمرار متابعة ورصد غرفة العمليات بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة للمشهد الانتخابي على مدار الساعة والوقوف على الحالة العامة للجان ومدى الإقبال ، وكذا استقبال كافة البلاغات ورصد أي مخالفات أو شكاوى والتعامل الفوري معها ، وذلك حتى غلق صناديق الاقتراع وانتهاء العملية الانتخابية بالمحافظة .

وأشار المحافظ إلى أن عملية التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب جرت منذ انطلاقها أمس الأربعاء بشكل جيد وبانتظام تام وفي المواعيد المقررة لها اعتبارا من الساعة التاسعة صباحاً حتي انتهاء المواعيد الرسمية ، لافتاً أن المنوفية سَباقة دائماً بالمشاركة في كافة الاستحقاقات الدستورية وذلك بما يعكس الروح الوطنية لدى أبناء وشعب المحافظة لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة الحديثة على كافة الأصعدة.