اجتماع لتعليم مطروح استعدادا لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول

عقدت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح اجتماعا مع مديري الإدارات التعليمية وموجهي عموم المواد الدراسية وذلك بديوان عام تعليم مطروح بحضور إيهاب أنور مدير عام التعليم العام.

جولات بالمدارس

و اوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح على ضرورة قيام مسئولي الإدارات بجولات متابعة ميدانية بالمدارس للاطمئنان علي الالتزام بالخريطة الزمنية للمناهج الدراسية والاطمئنان على انضباط العملية التعليمية مع تحفيز الطلاب علي المواظبة بالحضور بسبل تربوية محددة .

توفير بيئة تعلمية مناسبة

كذلك الوقوف على مدى تنفيذ التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية والتأكد من توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب كذلك رصد ومراجعة آليات تقييم الطلاب يومياً و أسبوعيا وشهريا من خلال الإطلاع علي كراسات وكشاكيل الطلاب المخصصة لذلك مع الاطمئنان علي تفعيل القواعد المنظمة للغياب بما يضمن الجدية والانضباط بكافة المؤسسات التعليمية .

الالتزام باللوائح

وأكدت خلال الاجتماع ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات لضمان تحقيق عملية امتحانية يسودها الانضباط والالتزام واضافت أن تحلي كافة العاملين بالمنظومة التعليميه بالاخلاص والتفاني في العمل وتقدير المسئولية ضمان حقيقي للوصول بالعملية الامتحانية إلي بر الأمان وفي سبيل حصول كل طالب علي حقه كاملا .

العمل بروح الفريق

وفي نهاية الإجتماع أكدت للحضور ضرورة استمرار العمل بروح الفريق الواحد لمواجهة أي تحديات وتخطيها بكافة السبل والإمكانات المتوفرة لضمان تقديم منتج تعليمي متميز لأبنائنا الطلاب تنفيذا لتوجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووفقاً لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

من ناحية اخرى وفى وقت سابق حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مع احتفالات محافظة مطروح بالعيد القومى على تفقد كلية البنات فرع جامعة الأزهر بمطروح كأحدي ثمار الجهود التنموية بالمحافظة للتيسير على أبناء مطروح يرافقه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام واللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسي مطروح والشيخ عطية سالم رئيس منطقة مطروح الأزهرية وعدد من قيادات الكلية .

حيث وجه محافظ مطروح الشكر والتقدير للدكتور وليد خليفة عميد كلية البنات فرع جامعة الأزهر بمطروح للجهود المبذولة في الارتقاء بمنظومة التعليم الأزهرى بفرع الجامعة مع ما يمثله الأزهر الشريف من مكانة في قلوب أبناء مطروح .

كما وجه محافظ مطروح الشكر والتقدير للعمدة جمعة بدر للمشاركة المجتمعية الفاعلة لخدمة أبناء المحافظة خاصة الإسراع في توفير دعم فرع كلية البنات فرع جامعة الأزهر بمطروح حرصا على التيسير على فتيات مطروح وتخفيف عبء السفر لاستكمال التعليم الجامعى خارج المحافظة خاصة إدراج قاعات إضافية ومعامل ومكتبة وغيرها مؤكداً على جهود المحافظة لتوفير كافة الإحتياجات وتذليل كافة العقبات لتيسير عمل الكلية كنواه لفرع جامعة الأزهر بمطروح وتوفير المناخ المناسب لطالبات الكلية .

كما أهدي محافظ مطروح عدد من نسخ كتاب الله إلى كلية البنات مشيرا إلى أنه سيتم دراسة كافة مطالب الكلية لاستيعاب مزيد من الطالبات مع دراسة مقترح إنشاء سكن للطالبات ملحق بالكلية .

.مشيرا إلى جهود التعاون المستمر والوثيق مع الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر ومسئولي الجامعة للتيسير على أبناء مطروح والعمل على زيادة التخصصات والشعب بالكلية ، والتنسيق والإسراع فى توصيل كافة المرافق والتجهيزات بفرع الجامعة.