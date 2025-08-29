تغير مفاجئ في الطقس.. أمطار رعدية وسيول تضرب هذه المحافظات غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس غدا السبت، يشهد أجواء حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وسط استمرار الرطوبة الملحوظة.

يكون الطقس مائلا للحرارة رطبا خلال ساعات الليل على أغلب الأنحاء.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، تكون هناك نسب شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

يشهد الطقس غدا، فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب محافظة الوادي الجديد تكون خفيفة ورعدية أحيانا (أبو سمبل) على فترات متقطعة.

بينما تشهد مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على (أبو سمبل- جنوب محافظة الوادي الجديد) على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

العاصمة الإدارية 36 22

6 أكتوبر 36 23

بنها 35 24

دمنهور 33 24

وادي النطرون 34 23

كفر الشيخ 33 23

المنصورة 34 24

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 34 23

طنطا 33 23

دمياط 32 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 36 22

السويس 35 24

العريش 33 22

رفح 32 21

رأس سدر 36 25

نخل 35 18

كاترين 31 15

الطور 35 25

طابا 35 24

شرم الشيخ 39 28

الإسكندرية 31 23

العلمين 31 22

مطروح 30 22

السلوم 33 23

سيوة 37 22

رأس غارب 38 28

الغردقة 38 27

سفاجا 37 28

مرسى علم 37 30

شلاتين 38 29

حلايب 35 30

أبو رماد 37 30

رأس حدربة 35 29

الفيوم 36 23

بني سويف 36 23

المنيا 38 21

أسيوط 38 22

سوهاج 39 24

قنا 41 25

الأقصر 43 25

أسوان 44 28

الوادي الجديد 43 24

أبو سمبل 40 29