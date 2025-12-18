ثاني أيام الإعادة.. إقبال شبابي على لجان انتخابات النواب بكفر الشيخ| صور

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، إقبالاً ملحوظًا من الشباب للمشاركة الإيجابية البناءة والتصويت في ثاني أيام جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025م، خاصة في مدينة دسوق.

وفي سياق متصل، تابع جمال ساطور ، رئيس مركز ومدينة دسوق، من خلال غرفة العمليات، سير العملية الانتخابية، والتى تتابع العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتواصل مع جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم، والحفاظ على سلامتهم، وذلك بحضور اعضاء غرفة العمليات.

وفتحت اللجان الانتخابية بدائرة مركز ومدينة دسوق أبوابها أمام الناخبين في تمام التاسعة صباح اليوم الخميس، للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثانى لسباق جولة الإعادة انتخابات مجلس النواب، وسط توافد الناخبين على لجان الانتخابات.