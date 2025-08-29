عم سلامة شبيه متسول واقعة الشيبسي: أنا صاحب فرشة بطيخ ومبسوط

قال عم سلامة، شبيه متسول «هايدي» صاحبة التريند في الأيام الماضية، إنه مريض زهايمر ولا يتذكر الأشياء التي تحدث له، موضحا أنه ذهب إلى وسط البلد لتصليح سماعة الأذن الخاصة به، إلا ان عددا من الصحفيين قاموا بتصويره على أساس أنه متسول هايدي.

وأضاف شبيه متسول «هايدي»، في تصريحات صحفية لموقع صدى البلد،: «أنا مش شحات، كنت رايح أصلح سماعة الودن في وسط البلد.. ويخلق من الشبه أربعين، والشحات شكلي، ولما شوفت الصحفيين خوفت واتلغبطت».

وأوضح شبيه متسول «هايدي»: «عندي 75 سنة، وصاحب فرشة فاكهة وبطيخ، ومبسوط ومش محتاج من حد حاجة».

واختتم شبيه متسول «هايدي»: «ولادي بيصرفوا عليا، ومش حارمنِّي من حاجة، وهعمل بلاغ في النيابة عشان عندي زهايمر».