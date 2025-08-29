أزهري: الناس منفسنة من اللي بيحصل مع الطفلة هايدي صاحبة تريند الشيبسي

قال الدكتور محمد حمودة، من علماء الأزهر الشريف، إن هناك بعض الأشخاص عبر السوشيال ميديا غاضبون من الأشياء الجميلة التي تتم مع الطفلة هايدي التي تبرعت بالأموال التي معها بدلا من شراء كيس شيبسي.

الناس منفسنة

وأضاف أحد علماء الأزهر، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن " الناس منفسنة من اللي حصل مع الطفلة وأسرتها" لما خدت مكافأة مالية من أحد الأشخاص، وأنها ستذهب لأداء فريضة العمرة مع أسرتها".

ولفت إلى أن بعض المواطنين تنفسن عندما يجدون شخص يأتي له أموال، ويقطعون فيه، والسبب في ذلك أمر خاصة بكل شخص، ولكن على الجميع أن يساعد أي شخص يفعل أشياء مميزة.

وخطفت الطفلة هايدي قلوب الملايين بموقف إنساني بسيط لم يتجاوز بضع ثوان، حين كانت تحمل في يدها خمسة جنيهات لا غير، ووقفت أمام أحد المحلات لشراء "كيس شيبسي" كأي طفلة في عمرها، لكن لحظة عابرة غيّرت كل شيء، فعند مرور رجل محتاج بجوارها، تخلت هايدي عن رغبتها البسيطة، لتعيد كيس الشيبسي إلى الرف وتقدم ثمنه للمحتاج.