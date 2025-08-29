قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشركات مش أحسن منا| مدرس ثانوي يطبع صورة هايدي على ملزمة الكيمياء

ياسمين بدوي

أعلن يحيي ابراهيم مدرس ثانوي متخصص في الكيمياء عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، عن وضع صورة هايدي طفلة الشيبسي على ملزمة الكيمياء لطلاب الثانوي دفعة 2026

ونشر المدرس صورة الملزمة وكتب عليها : شركات الشيبسي مش أجدع مننا .. رسمياً صورة هايدي علي كتاب دفعة 2026 

وكانت قد خطفت الطفلة هايدي قلوب الملايين بموقف إنساني بسيط لم يتجاوز بضع ثوان، حين كانت تحمل في يدها خمسة جنيهات لا غير، ووقفت أمام أحد المحلات لشراء  "كيس شيبسي" كأي طفلة في عمرها، لكن لحظة عابرة غيّرت كل شيء، فعند مرور رجل محتاج بجوارها، تخلت هايدي عن رغبتها البسيطة، لتعيد كيس الشيبسي إلى الرف وتقدم ثمنه للمحتاج.

حرك موقف الطفلة هايدى قيمًا تربوية وإنسانية رفيعة كادت أن تنسى في خضم الظروف الصعبة ومواقع التواصل الاجتماعي التي انخرط بها أبنائنا.


 

تكريم الطفلة هايدي


 وحرصت العديد من المؤسسات على  دعمها لتصبح من النماذج الإيجابية للأطفال فقد كرمت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة "الطفلة هايدي محمد احمد نسيم" ونصبتها سفيرة المجلس للرحمة، وذلك تقديراً لموقفها النبيل، حيث استقبلتها وأسرتها بمقر المجلس، واهدتها درع المجلس القومي للطفولة والأمومة وبعض الهدايا العينية تكريماً لها.



 

وأعربت "السنباطي" عن تقديرها للموقف الإنساني الذي قامت به الطفلة الصغيرة، حين فضّلت أن تمنح ثمن كيس شيبسي لأحد المواطنين في الشارع تعاطفًا معه، مؤكدة فخرها بهذا التصرف العفوي الذي لاقى إعجاب الجميع، وموجهة التحية لأسرتها التي غرست في ابنتهم قيم البذل والعطاء والإيثار، مشيرة الى انها ستحرص على الحضور معها فى أول يوم دراسي لها بالمدرسة لتكريمها وسط زملائها.

منتج شيبسي بإسم هايدي
 

وأعلن الإعلامي تامر أمين خلال تقديمه برنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن احدى شركات البطاطس أكدت أنه ستقوم بإنتاج منتج شيبسي وسيطلقون عليه لقب “هايدي”.

وعلق تامر قائلاً “دي دعاية ليكوا انتوا ولازم يكون استفادة للطفلة هايدي”.


 وتابع الإعلامي تامر أمين، أنه تواصل مع أحد رجال الأعمال للعمل على التواصل مع أسرة هايدي، ومعرفة ما يحتاجونه.

الكيمياء مدرس ثانوي هايدي طفلة الشيبسي دفعة 2026

