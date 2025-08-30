الأهلي وبيراميدز الأبرز.. مباريات اليوم السبت 30-8-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 30 - 8 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة ريال مدريد ضد مايوركا فى الدوري الإسباني.
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
الجونة X زد – الساعة 6 مساء على قناة on sport 2
الإسماعيلي X غزل المحلة – الساعة 9 مساء على قناة on sport 2
الأهلي X بيراميدز – الساعة 9 مساء على قناة on sport 1
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
تشيلسي X فولهام – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1
وولفرهامبتون X إيفرتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 6
مانشستر يونايتد X بيرنلي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1
توتنهام هوتسبير X بورنموث – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2
سندرلاند X برينتفورد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 5
ليدز يونايتد X نيوكاسل يونايتد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ديبورتيفو ألافيس X أتلتيكو مدريد – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4
ريال أوفييدو X ريال سوسيداد – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 6
جيرونا X إشبيلية – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 4
ريال مدريد X مايوركا – الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
بارما X أتالانتا – الساعة 7:30 مساء على قناة AD Sports 1 HD
بولونيا X كومو – الساعة 7:30 مساء على قناة AD Sports 2 HD
نابولي X كالياري – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD
بيسا X روما – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 2 HD
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
لوريان X ليل – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1
نانت X أوكسير – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 5
تولوز X باريس سان جيرمان – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري الألماني
لايبزيج X هايدينهايم – الساعة 4:30 عصرا
شتوتجارت X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 عصرا
فيردر بريمن X باير ليفركوزن – الساعة 4:30 عصرا
هوفينهايم X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 4:30 عصرا
أوجسبورج X بايرن ميونخ – الساعة 7:30
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الفتح X الفيحاء – الساعة 6:55 مساء على قناة SSC 1
الأخدود X الاتحاد – الساعة 9 مساء على قناة SSC 1
القادسية X النجمة – الساعة 9 مساء على قناة SSC 2
مواعيد مباريات أمم إفريقيا للمحليين والقنوات الناقلة
مدغشقر X المغرب – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري القطرى والقنوات الناقلة
السيلية X الشمال – الساعة 6:30 مساء على قناة AL KASS one
قطر X الأهلي – الساعة 8:30 مساء على قناة AL KASS two
مواعيد مباريات الدوري المحترفين والقنوات الناقلة
بترول أسيوط X أبو قير للأسمدة – الساعة 4:30 عصرا على قناة on sport 2
ديروط X مالية كفر الزيات – الساعة 4:30 عصرا
لافيينا X القناة – الساعة 6:30 مساء
الاتصالات X الداخلية – الساعة 8:30 مساء