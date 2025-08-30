الأهلي وبيراميدز الأبرز.. مباريات اليوم السبت 30-8-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 30 - 8 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة ريال مدريد ضد مايوركا فى الدوري الإسباني.



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الجونة X زد – الساعة 6 مساء على قناة on sport 2



الإسماعيلي X غزل المحلة – الساعة 9 مساء على قناة on sport 2

الأهلي X بيراميدز – الساعة 9 مساء على قناة on sport 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



تشيلسي X فولهام – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

وولفرهامبتون X إيفرتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 6

مانشستر يونايتد X بيرنلي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

توتنهام هوتسبير X بورنموث – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2

سندرلاند X برينتفورد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 5

ليدز يونايتد X نيوكاسل يونايتد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



ديبورتيفو ألافيس X أتلتيكو مدريد – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4

ريال أوفييدو X ريال سوسيداد – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 6

جيرونا X إشبيلية – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 4

ريال مدريد X مايوركا – الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

بارما X أتالانتا – الساعة 7:30 مساء على قناة AD Sports 1 HD

بولونيا X كومو – الساعة 7:30 مساء على قناة AD Sports 2 HD

نابولي X كالياري – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

بيسا X روما – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 2 HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة



لوريان X ليل – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

نانت X أوكسير – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 5

تولوز X باريس سان جيرمان – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الألماني

لايبزيج X هايدينهايم – الساعة 4:30 عصرا

شتوتجارت X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 عصرا

فيردر بريمن X باير ليفركوزن – الساعة 4:30 عصرا

هوفينهايم X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 4:30 عصرا

أوجسبورج X بايرن ميونخ – الساعة 7:30

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة



الفتح X الفيحاء – الساعة 6:55 مساء على قناة SSC 1

الأخدود X الاتحاد – الساعة 9 مساء على قناة SSC 1

القادسية X النجمة – الساعة 9 مساء على قناة SSC 2

مواعيد مباريات أمم إفريقيا للمحليين والقنوات الناقلة



مدغشقر X المغرب – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري القطرى والقنوات الناقلة



السيلية X الشمال – الساعة 6:30 مساء على قناة AL KASS one

قطر X الأهلي – الساعة 8:30 مساء على قناة AL KASS two

مواعيد مباريات الدوري المحترفين والقنوات الناقلة



بترول أسيوط X أبو قير للأسمدة – الساعة 4:30 عصرا على قناة on sport 2

ديروط X مالية كفر الزيات – الساعة 4:30 عصرا

لافيينا X القناة – الساعة 6:30 مساء

الاتصالات X الداخلية – الساعة 8:30 مساء