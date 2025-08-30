قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصول وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي إلى مطار العريش لزيارة معبر رفح
تحت إشراف قضائي لأول مرة ..انتخابات تاريخية تشهدها نقابة قراء القرآن في مصر
تقارير دولية: مصر تقلل الاعتماد على واردات الغاز وتزيد الإنتاج المحلي
لضمان تنوع المصادر.. مصر ضمن أكبر خمسة مستوردين للغاز المسال الأمريكي
الأمم المتحدة تعلق على قرار واشنطن برفض منح الرئيس الفلسطيني تأشيرات الدخول
الأهلي وبيراميدز الأبرز.. مباريات اليوم السبت 30-8-2025 والقنوات الناقلة
ختام مهرجان العلمين يكشف عن جزء من شخصية المطرب الملثم تووليت.. من هو؟
الدردير:مفيش فواراق كبيرة في أوضة اللبس بعكس الأهلي ومشاكل عقد زيزو
كمين غزة يهز جيش الاحتلال: قتـ.لى وجرحى ومصير 4 جنود مجهول
مقتل ثلاثة أشخاص في إندونيسيا بعد إشعال متظاهرين النار بمبنى البرلمان
الغندور : فرق كبير إنك تحب الزمالك من قلبك أو عشان نفسك
هل من صلى على النبي 1000 مرة يزاحمه كتفا بكتف عند باب الجنة؟
رياضة

الأهلي وبيراميدز الأبرز.. مباريات اليوم السبت 30-8-2025 والقنوات الناقلة

مباريات
مباريات
ياسمين تيسير

تنطلق  اليوم السبت 30 - 8 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة ريال مدريد ضد مايوركا فى الدوري الإسباني.


مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الجونة X زد – الساعة 6 مساء على قناة on sport 2


الإسماعيلي X غزل المحلة – الساعة 9 مساء على قناة on sport 2

الأهلي X بيراميدز – الساعة 9 مساء على قناة on sport 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تشيلسي X فولهام – الساعة 2:30 ظهرا  على قناة beIN Sports HD 1

وولفرهامبتون X إيفرتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 6

مانشستر يونايتد X بيرنلي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

توتنهام هوتسبير X بورنموث – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2

سندرلاند X برينتفورد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 5

ليدز يونايتد X نيوكاسل يونايتد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ديبورتيفو ألافيس X أتلتيكو مدريد – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4

ريال أوفييدو X ريال سوسيداد – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 6

جيرونا X إشبيلية – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 4

ريال مدريد X مايوركا – الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

بارما X أتالانتا – الساعة 7:30 مساء على قناة AD Sports 1 HD

بولونيا X كومو – الساعة 7:30 مساء على قناة AD Sports 2 HD

نابولي X كالياري – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

بيسا X روما – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 2 HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
 

لوريان X ليل – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

نانت X أوكسير – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 5

تولوز X باريس سان جيرمان – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الألماني

لايبزيج X هايدينهايم – الساعة 4:30 عصرا

شتوتجارت X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 عصرا

فيردر بريمن X باير ليفركوزن – الساعة 4:30 عصرا

هوفينهايم X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 4:30 عصرا

أوجسبورج X بايرن ميونخ – الساعة 7:30

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
 

الفتح X الفيحاء – الساعة 6:55 مساء على قناة SSC 1

الأخدود X الاتحاد – الساعة 9 مساء على قناة SSC 1

القادسية X النجمة – الساعة 9 مساء على قناة SSC 2

مواعيد مباريات أمم إفريقيا للمحليين والقنوات الناقلة

مدغشقر X المغرب – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري القطرى والقنوات الناقلة

السيلية X الشمال – الساعة 6:30 مساء على قناة AL KASS one

قطر X الأهلي – الساعة 8:30 مساء على قناة AL KASS two

مواعيد مباريات الدوري المحترفين والقنوات الناقلة
 

بترول أسيوط X أبو قير للأسمدة – الساعة 4:30 عصرا على قناة on sport 2

ديروط X مالية كفر الزيات – الساعة 4:30 عصرا

لافيينا X القناة – الساعة 6:30 مساء

الاتصالات X الداخلية – الساعة 8:30 مساء

الدوري المصري الدوري الاسباني الدوري الانجليزي

