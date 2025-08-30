الغندور : فرق كبير إنك تحب الزمالك من قلبك أو عشان نفسك

شارك الإعلامي خالد الغندور منشوراً بشأن نادي الزمالك.

وكتب الغندور عبر فيسبوك:"فرق كبير إنك تحب الزمالك من قلبك أو تحب الزمالك عشان نفسك".

وقد عبَّرَ “رينان بيزيرا” والد البرازيلي خوان ألفينا، لاعب الزمالك الجديد عن سعادته الكبيرة بتواجد نجله في مصر واللعب لنادٍ كبير مثل الزمالك.

وقال بيزيرا، في أول ظهور له على القنوات التليفزيونية، مع الصقر أحمد حسن، عبر برنامجه "الكابتن"، المذاع على قناة DMC: "مرحبًا بجمهور برنامج الكابتن... أظهر لكم من خلال هذا الفيديو بعض الكلمات عن النادي، وعن كيف وصلنا إلى قرار قبول عرض الزمالك، ورفض حتى عروض أخرى، نحن في غاية السعادة بهذا الاختيار".

وأضاف: "يمكنكم أن تلاحظوا على ملامح خوان داخل الملعب، وفي احتفالات الأهداف، ليس فقط له بل لزملائه أيضًا، كم هو سعيد لأن هذه الجماهير احتضنته بكل هذا الحب والود والاحترام لمسيرته".

وأكمل: "لهذا كان من السهل علينا أن نختار الزمالك. ونتمنى أن يواصل خوان رد الجميل من خلال أدائه الكروي، وعمله، وفرحته. خوان إنسان مرح، وبسيط، ويكوّن صداقات بسرعة كبيرة، لذا فإن كل أفراد المجموعة سيحبونه بسهولة، وهذا شيء رائع، وهذه طبيعته بالفعل".

واستطرد: "هذه هي روحه، وهذا شيء مميز يجعلنا نشعر بسعادة كبيرة، أنا شخصيًا شعرت بأنني مُحتَضن في مصر من الجماهير، ومن النادي، ومن كل من يعمل داخله، منذ لحظة وصولنا وحتى عودتي إلى البرازيل".

وأضاف: "أعتقد أننا اتخذنا القرار الصحيح، وأن خوان مع الزمالك سيحققان ثمارًا من بطولات ومنافسات مهمة على مستوى كرة القدم، ونتمنى أن يواصل خوان رد الجميل لهذا الجمهور الرائع، جمهور عاشق لناديه ولاعبيه، ويدافع عنهم، أرى ذلك كثيرًا على إنستجرام، في التعليقات، وهذا أمر جميل ورائع أن أعيشه عن قرب، وقد عشته فعلًا في مصر".

واختتم بيزيرا حديثه قائلا: "أنا ذاهب إلى البرازيلي وسأعود قريبًا لأكون أقرب إلى خوان، حتى يتمكن من رد كل هذا الحب داخل الملعب".