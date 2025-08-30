الدردير:مفيش فواراق كبيرة في أوضة اللبس بعكس الأهلي ومشاكل عقد زيزو

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير مفاجآت بشأن أوضة اللبس في الأندية المصرية.

وقال عمرو الدردير عبر تصريحات إذاعيه: عندنا نظام مالي في أوضة اللبس ومفيش فوارق كبيرة بعكس الأهلي أوضة اللبس كلها مشاكل بسبب عقد زيزو ".

وكشف محمد صلاح، مدرب الزمالك السابق، عن مفاجآت بشأن "أوضة لبس" الفريق الأول لكرة القدم بالقعلة البيضاء، وتسريب الأخبار الخاصة بالفريق.

وقال محمد صلاح، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية : "جون إدوارد، جاي وعارف مين أسباب المشاكل في نادي الزمالك، عشان كدة استبعدهم".



وأضاف: "عامل غرفة الملابس، مش في دماغ أي حد، ولكن جون إدوارد، كان عنده معلومات، عشان كده استبعدهم، ومن يسرب الأخبار أكيد له مصلحة مع اللي بيسربله وفي علاقة شغل بينهم".

وتابع: "أنا كنت عارف مين اللي بيسرب الأخبار من جوه أوضة اللبس، وممكن لاعب عايز ينتقم من حد عشان مبيلعبش فبيسرب أخبار".

وختم: "أنا كنت عارف مين بيسرب الأخبار ومقدرش أقول مش لإني خايف ولكن عشان مهدش الكيان".