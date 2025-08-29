قطع المياه عن مجلس قروي أقفهص وتوابعها في بني سويف.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف، عن إنقطاع المياه عن مجلس قروي أقفهص وتوابعها بمركز الفشن بسبب أعمال صيانة من قبل شركة الكهرباء يوم السبت الموافق 30/8/2025 من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً من نفس اليوم لمدة 4 ساعات

وكذالك وجود أعمال تركيب لوحة كهرباء ضمن أعمال احلال وتجديد المحطة يوم الأحد الموافق 31/8/2025 من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً نفس اليوم لمدة 8 ساعات مما نتج عنه توقف بمحطة مياه الكنيسة بمركز الفشن.

محافظ بني سويف يناقش إجراءات تشغيل عيادة علاج أمراض الروماتيزم والمناعة بمستشفى الصدر الوطنية للانتخابات: 5 لجان في بني سويف والأقصر استمرت في التصويت بعد التاسعة مساء محافظ بني سويف: العملية الانتخابية بجولة الإعادة في الشيوخ منضبطة محافظ بني سويف يتابع انتظام عملية التصويت في ثاني أيام إعادة انتخابات الشيوخ 2025

وتهيب الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار و الشكاوي يرجي الاتصال بالخط الساخن 125من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم

واتس آب 01211175827 .