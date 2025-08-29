قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الدولار اليوم 29-8-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 29-8-2025 علي مستوي السوق الرسمية.

سعر الدولار اليوم

ويستمر ثبات سعر الدولار أمام الجنيه في اخر تعاملات له مساء أمس الخميس وحتي اليوم الجمعة دون تغيير

لماذا استقر الدولار اليوم

وفقا لآخر تعامل سجله الدولار مقابل الجنيه في البنوك، والتي تم تعطيل العمل في الجهاز المصرفي اعتبارا من اليوم الجمعة وحتي مساء غدا السبت؛ بمناسبة مواعيد الراحة الأسبوعية المقررة دوريا.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 24 ديسمبر بعد تخطيه 51

تحركات الدولار في السوق

وفي اخر تعامل سعر الدولار أمام الجنيه، تراجع سعر الصرف بمقدار طفيفف لم يقل عن 5 قروش وذلك مساء أمس الخميس داخل البنوك المصرية البالغ عددها 36 بنكا حكوميا وخاصا.

الدولار يتراجع

وصل معدل تراجع الدولار أمام الجنيه نحو 5 قروش مقارنة بما كان عليه سعر الصرف الأجنبي الأربعاء الماضي.

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار

وصل آخر تحديث سجله سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.52 جنيه للشراء و 48.66 جنيه للبيع 

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.52 جنيه للشراء و 48.66 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.51 جنيه للشراء و 48.61 جنيه للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني و القاهرة الحكومي.

بلغ ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.52 جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع في بنكي " ميد بنك، التنمية الصناعية".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.53 جنيه للشراء و 48.63 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، أبوظبي الأول،البركة".

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.54 جنيه للشراء و 48.64 جنيه للبيع في بنكي " العقاري المصري العربي،نكست"

سعر الدولار في أغلب البنوك 

وصل سعر الدولار في معظم البنوك أمام الجنيه نحو 48.55 جنيه للشراء و 48.65 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني،المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB،قناة السويس، الاسكندرية، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري،التعمير والاسكان، فيصل الاسلامي، مصر، العربي الإفريقي الدولي"

سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في البنوك - صورة أرشيفية

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.56 جنيه للشراء و 48.66 جنيه للبيع في بنكي HSBC و سغيب

سعر الدولار في البنوك الأخري

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  48.59 جنيه للشراء و 48.68 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، كريدي أجريكول، المصري الخليجي".

سعر الدولار

أعلي سعر دولار اليوم

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.75 جنيه للشراء و 48.85 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات

ووصل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.68 جنيه للشراء و 48.78 جنيه للبيع  في مصرف أبوظبي الاسلامي.

سعر الدولار اليوم أقل سعر دولار اليوم اعلي سعر دولار اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الدولار في البنك المركزي الدولار مقابل الجنيه اجازة البنوك

