إريك تن هاج : يجب على ليفركوزن الفوز بمواجهة هوفنهايم

قال إريك تن هاج، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن، اليوم الجمعة إن عملية إعادة هيكلة فريق باير ليفركوزن لم تكتمل بعد، ومن المتوقع أن يشهد الفريق مزيدًا من الرحيل والانتقالات حتى انتهاء فترة الانتقالات في الأول من سبتمبر، لكن المدرب الهولندي لا يملك عصا سحرية لتحسين الأمور فورًا.

تعرض ليفركوزن لخسارة مفاجئة على أرضه بنتيجة 2-1 في مباراته الافتتاحية في الدوري الألماني أمام هوفنهايم الأسبوع الماضي، في بداية مخيبة للآمال لتين هاج.

ويخضع الفريق لعملية تجديد شاملة بعد رحيل المدرب تشابي ألونسو، الذي قادهم إلى ثنائية الدوري والكأس المحليين في عام 2024.

وقال تين هاج في مؤتمر صحفي: "الضغط موجود دائمًا، ويجب أن نفوز، هذا واضح".

وأضاف: "أنا لست هاري بوتر. سنعمل على اتخاذ خطوة للأمام. نعرف أسباب (هزيمة هوفنهايم). لقد صححناها وعلينا تطبيقها الآن".

وأضاف: "يجب أن نفوز دائمًا. علينا الفوز في كل مباراة وإيجاد طريقة لتحقيق ذلك. لقد قدمنا أداءً جيدًا عدة مرات في فترة ما قبل الموسم، ولكن لم يكن كذلك الأسبوع الماضي".

وقال تين هاج إن فريقه افتقر إلى الحماس والحماس في مباراته الافتتاحية للموسم، لكنهم سيظهرون بمظهر مختلف يوم السبت.