جمال العدل يهدي التلفزيون المصري مسلسلاً من إنتاجه

أعرب المخرج عمرو عابدين عن امتنانه للمنتج جمال العدل بعد موافقته على منح حق عرض مسلسل «مبروك جالك قلق» على شاشة قناة النيل للدراما.

ونشر عابدين عبر حسابه على «فيسبوك» صورة من الخطاب الرسمي الموجه من شركة العدل جروب إلى القناة، وعلق قائلًا: كل كلمات الشكر والامتنان لا تكفي حق المنتج المصري الكبير الأستاذ جمال العدل الذي وافق على منحنا حق إهداء عرض مسلسل (مبروك جالك قلق) على شاشة قناة النيل للدراما، ويبدأ من يوم 5 نوفمبر».

ويأتي هذا التعاون في إطار التواصل المستمر بين الهيئة الوطنية للإعلام وشركات الإنتاج المصرية، دعمًا لعرض الأعمال الدرامية المميزة التي حققت نجاحًا جماهيريًا.

الجدير بالذكر أن مسلسل «مبروك جالك قلق» من بطولة هاني رمزي وغادة عادل، ومن إنتاج العدل جروب، ويُعرض على قناة النيل للدراما مرة واحدة فقط وفق الاتفاق الرسمي بين الجهتين.





