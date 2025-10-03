مصطفى قمر وجمال العدل وطارق علام في افتتاح مسرحية أم كلثوم

تنطلق اليوم الجمعة عروض مسرحية "أم كلثوم.. دايبين في صوت الست" .

وحضر على السجادة الحمراء كل من الدكتور مدحت العدل والفنانة ليلى عز العرب في بداية الحدث.

و تواجد كل من الفنان مصطفى قمر ونجله تيام قمر والمنتج جمال العدل ورمزي العدل وطارق علام وغيرهم.

يعد هذا العرض أضخم عمل مسرحي موسيقي يتناول سيرة كوكب الشرق أم كلثوم. ويظهر البوستر الرسمي كلوحة مرسومة للنصف العلوي من السيدة أم كلثوم بالشكل الذي اعتادت أن تظهر به في حفلاتها، فيما كتب أسفلها أم كلثوم..دايبين في صوت الست بلون ذهبي.

قصة مسرحية أم كلثوم

تتناول المسرحية محطات هامة في حياة أم كلثوم وتأثيرها في حياتها، بالإضافة إلى قصة صعودها من قرية بمحافظة الدقهلية إلى القاهرة وتحولها إلى أهم مغنية في مصر والعالم العربي وذات صيت عالمي.

المسرحية تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج أﺣﻣد ﻓؤاد، موسيقى وألحان خالد الكمار، إيهاب عبد الواحد، منتج تنفيذي إسراء طاهر، رئيس قسم التسويق آية العدل، منتج فني محمد عادل، ‎مهندس ديكور محمود صبري، تصميم أزياء ريم العدل، ‎مدرب أصوات أ.د جيهان الناصر وأ.د ‎إيمان حسني، تصميم الإضاءة ياسر شعلان، مصمم رقصات عمرو باتريك.

ينطلق عرض "أم كلثوم.. دايبين في صوت الست" خلال ﺷﮭر أكتوبر الجاري، ﻋﻠﻰ ﻣﺳرح "المسرح" في فندق ﻣوﻓﻧﺑﯾك ﻣدﯾﻧﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻹﻋﻼمي ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺳﺎدس ﻣن أﻛﺗوﺑر.