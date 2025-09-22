جمال العدل: جون إدوارد زملكاوي أبا عن جد.. وعدم استعانته بأبناء النادي قرار صحيح

أكد جمال العدل عضو لجنة الاستثمار بنادي الزمالك، أن الأبيض سيتوج ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم رغم الظروف الصعبة التي يعاني منها النادي



وقال العدل في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون:لسة بدري اوي على الدوري وفرقة الزمالك تتطور مباراة عن مباراة واثق ان الزمالك سيحصل على لقب الدوري هذا الموسم

واضاف: ويانيك فيريرا مدرب رائع ومتطور ومجلس الإدارة هو من جلب جون ادوارد ويحسب له وميدو ليس هو السبب في جلب جون ادوارد وهو زملكاوي جدا أبا عن جد

وتابع: سيبك من ولاد النادي والكلام دا وهو جلب زملكاوية مثله وعبد الناصر محمد زملكاوية للغاية وما تردد عن جلبه لأشخاص ليس زملكاوية كلام غير صحيح