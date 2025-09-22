قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ظهور علم فلسطين.. برشلونة يكتسح خيتافي بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني

رباب الهواري

حقق فريق برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانز فليك انتصاراً كبيراً على ضيفه خيتافي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب يوهان كرويف ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإسباني للموسم الجديد 2025-2026.

أهداف اللقاء: فيران توريس يتألق وداني أولمو يؤكد التفوق

افتتح برشلونة التسجيل في الدقيقة 15 عن طريق فيران توريس بعد تمريرة مميزة من داني أولمو.

وفي الدقيقة 34 عاد توريس ليضيف الهدف الثاني بعد صناعة من البرازيلي رافينيا، ليؤكد تفوق الفريق الكتالوني بالشوط الأول.

أما الهدف الثالث فجاء مع بداية الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 62 عبر داني أولمو الذي ترجم أفضلية البرسا إلى انتصار مريح.
 

سيطرة كتالونية ودفاع صلب

على الرغم من محاولات فريق خيتافي للعودة إلى أجواء اللقاء وتقليص النتيجة، فإن خط دفاع برشلونة كان متماسكاً ومنع أي تهديد حقيقي على مرمى الحارس، لتنتهي المباراة بفوز صريح للبلوجرانا بثلاثية نظيفة.
 

ترتيب الفريقين بعد الجولة الخامسة

بهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، متأخراً بفارق نقطتين فقط عن المتصدر ريال مدريد الذي يمتلك 15 نقطة.

في المقابل، توقف رصيد خيتافي عند 9 نقاط وضعته في المركز الثامن.
 

لافتة إنسانية: العلم الفلسطيني في ملعب يوهان كرويف
 

لم تخلُ المباراة من مشاهد مؤثرة، حيث فوجئ الجميع بنزول أحد المشجعين إلى أرضية الملعب رافعاً العلم الفلسطيني، في رسالة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ضد ما يتعرض له من اعتداءات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ويأتي ذلك استمراراً لحملات الدعم العالمية للقضية الفلسطينية التي باتت تظهر بشكل متزايد في ملاعب كرة القدم الأوروبية والعالمية


 

