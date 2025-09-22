قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
5 أعمال ينال صاحبها عذاب القبر.. حذر منها النبي
أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025
الرئاسة الفرنسية: حدود الدولة الفلسطينية عند 1967.. والضفة خط أحمر
إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي
ظهور علم فلسطين.. برشلونة يكتسح خيتافي بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني
أدعية بعد الصلاة اليومية.. أذكار مكتوبة احفظها على هاتفك
تعرف على أغلى العملات العربية سعرا اليوم الإثنين
ردا على الاعتراف الدولي بفلسطين.. الاحتلال يدرس خطوة درامية بضم الضفة
برج ايفل يتضامن مع مبادرة ماكرون للاعتراف بفلسطين
دعاء الاستخارة.. صيغته الصحيحة وكيفية صلاته
أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. بيان مهم من الأرصاد في أول أيام الخريف
رياضة

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

امام عاشور
امام عاشور
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي سيف زاهر، سبب تغيير إمام عاشور، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، صورة حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وقال سيف زاهر في تصريحات خلال برنامج "ملعب أون" على قناة “أون سبورت”: "إمام عاشور خرج بسلامة اليوم من المستشفى، لكن الناس مركزين معاه شوية، يعني بعض المواقع النهاردة قالت إن إمام عاشور أعلن الحرب على الأهلي، وأزال صورته بقميص الأهلي من حسابه على انستجرام".

وأضاف: "تواصلت مع إمام عاشور وسألته عن سبب تغيير الصورة، واللاعب قالي إنه خائف على ابنته التي كانت معه في الصورة على انستجرام، لذلك أزال صورته مع ابنته ووضع صورة له بمفرده".

وأتم: “يعني إمام عمل ايه؟، إمام عاشور معملش حاجة ورجع لبيته وأهله مرة أخرى، وما عملش أي حاجة أصلا”.



 

بدء الدراسة بجامعة المنيا
جانب من المناقشة
صفاء أبو السعود
