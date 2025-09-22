إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

كشف الإعلامي سيف زاهر، سبب تغيير إمام عاشور، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، صورة حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وقال سيف زاهر في تصريحات خلال برنامج "ملعب أون" على قناة “أون سبورت”: "إمام عاشور خرج بسلامة اليوم من المستشفى، لكن الناس مركزين معاه شوية، يعني بعض المواقع النهاردة قالت إن إمام عاشور أعلن الحرب على الأهلي، وأزال صورته بقميص الأهلي من حسابه على انستجرام".

وأضاف: "تواصلت مع إمام عاشور وسألته عن سبب تغيير الصورة، واللاعب قالي إنه خائف على ابنته التي كانت معه في الصورة على انستجرام، لذلك أزال صورته مع ابنته ووضع صورة له بمفرده".

وأتم: “يعني إمام عمل ايه؟، إمام عاشور معملش حاجة ورجع لبيته وأهله مرة أخرى، وما عملش أي حاجة أصلا”.





