التوأم يطمئن على إمام عاشور ويحسم موقفه من مباراة جيبوتي

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر، وطبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العلا، حرصوا على الاطمئنان على إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بعد دخوله المستشفى وإصابته بفيروس A .

وأضاف الغندور عبر برنامج ستاد المحور:"حسام حسن يترقب موقف إمام عاشور وموعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية وهل سيتمكن اللاعب من المشاركة في المباريات قبل الإعلان عن قائمة معسكر أكتوبر، لحسم مصيره بشكل نهائي أم لا".

واختتم حديثه قائلًا:"حسام حسن سيعلن عن قائمة منتخب مصر يوم ٤ أكتوبر المقبل، وستسافر البعثة على متن طائرة خاصة إلى المغرب لمواجهة بوركينا فاسو يوم ٨ من نفس الشهر بتصفيات المونديال".