ظهور علم فلسطين.. برشلونة يكتسح خيتافي بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني
أدعية بعد الصلاة اليومية.. أذكار مكتوبة احفظها على هاتفك
تعرف على أغلى العملات العربية سعرا اليوم الإثنين
ردا على الاعتراف الدولي بفلسطين.. الاحتلال يدرس خطوة درامية بضم الضفة
برج ايفل يتضامن مع مبادرة ماكرون للاعتراف بفلسطين
دعاء الاستخارة.. صيغته الصحيحة وكيفية صلاته
أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. بيان مهم من الأرصاد في أول أيام الخريف
كيم جونج أون لترامب: كوريا الشمالية لن تتخلى أبدا عن الطاقة النووية
دفعت فلوس لإثبات القيد ومدخلتش ولا امتحان.. اعترافات مثيرة لرمضان صبحي
ماكرون قبل الاعتراف بدولة فلسطين: مخط إسرائيل لتهجير سكان غزة جنون مطلق
الشهدي حكما للقاء الزمالك والجونة ومحمود ناجي للأهلي وحرس الحدود
كيفية الوضوء الصحيح.. خطوة بخطوة كما فعله النبي
رياضة

التوأم يطمئن على إمام عاشور ويحسم موقفه من مباراة جيبوتي

رباب الهواري

 كشف الإعلامي خالد الغندور، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر، وطبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العلا، حرصوا على الاطمئنان على إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بعد دخوله المستشفى وإصابته بفيروس A .  

وأضاف الغندور عبر برنامج ستاد المحور:"حسام حسن يترقب موقف إمام عاشور وموعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية وهل سيتمكن اللاعب من المشاركة في المباريات قبل الإعلان عن قائمة معسكر أكتوبر، لحسم مصيره بشكل نهائي أم لا".  واختتم حديثه قائلًا:"حسام حسن سيعلن عن قائمة منتخب مصر يوم ٤ أكتوبر المقبل، وستسافر البعثة على متن طائرة خاصة إلى المغرب لمواجهة بوركينا فاسو يوم ٨ من نفس الشهر بتصفيات المونديال".

امام عاشور الاهلي منتخب مصر اخبار الرياضة

تشيع جثمان

تشيع جثمان عامل بشركة مياه أسوان.. توفى أثناء أداء عمله

محطة أسوان

مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة

مواقيت الصلاة في أسوان

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الإثنين 22-9-2025

بالصور

رئيس جامعة المنيا يستقبل الطلاب بالهدايا: استمتعوا بالحياة الجامعية

مناقشة رسالة دكتوراه بأكاديمية الشرطة حول «الآليات الحديثة لتأمين المنافذ البحرية المصرية»

صفاء أبو السعود وأشرف زكي في عزاء شقيقة أحمد صيام

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

خطورة الثوم علي الريق

تحذير عاجل.. اعرف خطورة تناول الثوم على الريق

واقعة بورسعيد

بسبب الآيس .. رجل ينهي حياة زوجته في بورسعيد

كويكب عملاق

بحجم ناطحة سحاب .. مرصد القطامية يرصد كويكب عملاق يمر بالقرب من الأرض

المشير محمد حسين طنطاوي

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

