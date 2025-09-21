أزمة داخل الأهلي بعد طلب إمام عاشور الحصول على 100 مليون جنيه سنويًا

كشف الإعلامي كريم حسن شحاته، عن تطورات مثيرة تخص مستقبل لاعب وسط النادي الأهلي إمام عاشور، بعدما طلب وكيله أدم وطني مساواة موكله براتب أحمد مصطفى "زيزو"، المنتقل مؤخرًا من الزمالك إلى القلعة الحمراء، مؤكدا أن عاشور طالب بالحصول على 100 مليون جنيه سنويًا.

وأوضح شحاته، في تصريحات تليفزيونية، أن إدارة الأهلي رفضت هذا الطلب بشكل قاطع، مؤكدة أن ما تردد عن حصول زيزو على راتب سنوي يصل إلى 100 مليون جنيه غير صحيح، مشددة على التزامها بالهيكل المالي المعتمد داخل النادي دون أي استثناءات.

قرار الأهلي بشأن العقود

وأعلن وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، في وقت سابق غلق ملف تمديد العقود للاعبين الذين يتبقى في عقودهم موسمان أو ثلاثة مواسم، وهو ما ينطبق على إمام عاشور، الأمر الذي يعني أن اللاعب لن يدخل في مفاوضات تجديد أو تعديل عقده في الوقت الحالي.

موقف الأهلي في الدوري

وعلى صعيد آخر، يواصل الفريق الأول بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة حرس الحدود بعد غدٍ الثلاثاء على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز العاشر برصيد 9 نقاط، بعدما خاض 6 مباريات، حقق الفوز في مباراتين، وتعادل في ثلاث، بينما تلقى هزيمة واحدة، وهو ما يجعل مواجهة الحدود مهمة لتعويض نزيف النقاط والعودة إلى المربع الذهبي.