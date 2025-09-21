قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابطة الأندية تعدل جدول الدوري لدعم منتخب مصر قبل مواجهة جيبوتي في تصفيات المونديال
الأهلي يدرس إراحة نجمه أمام حرس الحدود لتأمين مشاركته بمباراة الزمالك
صدق أو لا تصدق.. أرقام موديست مع الأهلي أفضل من محمد شريف وجراديشار
أزمة داخل الأهلي بعد طلب إمام عاشور الحصول على 100 مليون جنيه سنويًا
إمام عاشور يغادر المستشفى بعد إصابته بفيروس A.. وبرنامج علاجي يحسم عودته
تعليق مثير من سيف زاهر علي أزمة الأهلي مع وكيل إمام عاشور
بحضور رئيس سنغافورة| مصر توقع بروتوكولا جديدا لتطوير التعليم الفني
مدير جمعية الإغاثة بغزة: الاحتلال يستهدف كل شئ والاعتراف الدولي يغير وضع فلسطين
وزيرا السياحة والبيئة يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين شئون البيئة والمتحف المصري الكبير
استغلال وغش.. الأعلى للإعلام يحيل واقعة قناة العاصمة الجديدة إلى النيابة العامة
أبو مازن: الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمهد الطريق لحل الدولتين
آي صاغة: 70 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أزمة داخل الأهلي بعد طلب إمام عاشور الحصول على 100 مليون جنيه سنويًا

إمام عاشور
إمام عاشور
إسلام مقلد

كشف الإعلامي كريم حسن شحاته، عن تطورات مثيرة تخص مستقبل لاعب وسط النادي الأهلي إمام عاشور، بعدما طلب وكيله أدم وطني مساواة موكله براتب أحمد مصطفى "زيزو"، المنتقل مؤخرًا من الزمالك إلى القلعة الحمراء، مؤكدا أن عاشور طالب بالحصول على 100 مليون جنيه سنويًا.

وأوضح شحاته، في تصريحات تليفزيونية، أن إدارة الأهلي رفضت هذا الطلب بشكل قاطع، مؤكدة أن ما تردد عن حصول زيزو على راتب سنوي يصل إلى 100 مليون جنيه غير صحيح، مشددة على التزامها بالهيكل المالي المعتمد داخل النادي دون أي استثناءات.

قرار الأهلي بشأن العقود

وأعلن وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، في وقت سابق غلق ملف تمديد العقود للاعبين الذين يتبقى في عقودهم موسمان أو ثلاثة مواسم، وهو ما ينطبق على إمام عاشور، الأمر الذي يعني أن اللاعب لن يدخل في مفاوضات تجديد أو تعديل عقده في الوقت الحالي.

موقف الأهلي في الدوري

وعلى صعيد آخر، يواصل الفريق الأول بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة حرس الحدود بعد غدٍ الثلاثاء على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز العاشر برصيد 9 نقاط، بعدما خاض 6 مباريات، حقق الفوز في مباراتين، وتعادل في ثلاث، بينما تلقى هزيمة واحدة، وهو ما يجعل مواجهة الحدود مهمة لتعويض نزيف النقاط والعودة إلى المربع الذهبي.

الإعلامي كريم حسن شحاتة كريم حسن شحاتة النادي الأهلي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

اروس فيشر

سويسري جديد على أعتاب تدريب الأهلي

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

صورة تعبيرية

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

خناقة داخل مستشفي في المنوفية

خناقة في مستشفى عام.. القصة الكاملة لمشاجرة مرافق مريض وممرضة بمستشفى السادات بالمنوفية

دواجن بيضاء

استمرار التراجع في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأحد 21-9-2025

انوسه كوته مدربة السيرك

تأييد حكم حبس أنوسة كوتة 3 أشهر وتعويض 100 ألف في قضية عامل السيرك

ترشيحاتنا

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جو حار رطب وفرص لسقوط أمطار بهذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار في هذه المناطق

التضامن الاجتماعي

نائبة وزيرة التضامن تشهد فعاليات الحفل الختامي لبرنامج "تأهيل الشباب للاستقرار و الدمج المجتمعي

الأنبا دانيال مطران المعادي

تخريج دفعة جديدة من مركز القديس أثناسيوس الرسولي للعقيدة الأرثوذكسية بالمعادي

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى
عبير صبرى
عبير صبرى

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد