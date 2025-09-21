الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خروج البلوجر علياء قمرون من قسم التجمع في تهمة نشر فيديوهات خادشة
حماس: الاعتراف بفلسطين سيؤدي إلى قيام دولة وعاصمتها القدس
أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي
الوزير: الوعي السليم في التعامل مع وسائل النقل جزء من سلامة الوطن والمواطن
ماذا نقول في سجود الشكر؟.. الأزهر: سُنة عن النبي ويكفي فيه التسبيح
مانشستر سيتي يتقدم بهدف على آرسنال في الشوط الأول
14 عضوا بجامعة السويس ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% للعلماء الأكثر تأثيرا عالميا
حرص على مواجهة الأهلي.. فيريرا يدرس إستبعاد ثنائى الزمالك أمام الجونة
بعد اعتراف 3 دول كبرى بفلسطين.. نتنياهو: تهدد وجودنا.. و سموتريتش: يجب ازالة فكرة الدولة الفلسطينية للأبد
هل يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن إلى الأحياء؟.. الإفتاء تجيب
وزير الرى: حريص على متابعة منظومة ومناسيب السد العالي وخزان أسوان
سيف زاهر يزف بشرى لجماهير الزمالك بشأن مباراة القمة
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان رسمي تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الستة أيام المقبلة، وذلك في الفترة الممتدة من الأحد 21 سبتمبر وحتى الجمعة 26 سبتمبر 2025، موضحة ملامح الطقس وأهم الظواهر الجوية التي ستؤثر على البلاد.

حالة الطقس خلال الأيام الـ6 المقبلة 

أوضحت الأرصاد أن البلاد ستشهد طقسا معتدل الحرارة في الصباح الباكر، بينما يسود طقس حار رطب خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد نتيجة امتداد منخفض السودان الموسمي، ما يجعل تلك المناطق أكثر تأثرا بدرجات الحرارة المرتفعة.

سحب منخفضة ورذاذ على بعض المناطق

توقعت الهيئة ظهور بعض السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة، الأمر الذي قد ينتج عنه أحيانا رذاذ خفيف وغير مؤثر على حركة الحياة اليومية، مؤكدة أن هذه الظاهرة محدودة التأثير ولن تسبب أي تعطيل للمواطنين.

اضطراب نسبي في حركة الملاحة

أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية خاصة على بعض مناطق من سواحل خليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح ما بين 30 إلى 50 كيلومترا في الساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف إلى مترين ونصف فوق مستوى سطح البحر، وهو ما يستوجب الحذر من جانب مرتادي البحر.

تأثير الرطوبة على الإحساس بالحرارة

وأكدت الأرصاد أن نسبة الرطوبة المرتفعة ستزيد من الإحساس بدرجات الحرارة بمعدل يتراوح بين درجتين إلى أربع درجات إضافية، وهو ما يعنى أن المواطنين قد يشعرون بحرارة أعلى من المعلنة في النشرات الجوية، خاصة في فترات الذروة خلال ساعات النهار.

نشاط الرياح وتلطيف الأجواء

وفي سياق متصل، توقعت الهيئة نشاطا ملحوظا لحركة الرياح على معظم أنحاء الجمهورية خلال الأيام الستة المقبلة، وهو ما سيساهم في تلطيف الأجواء وتخفيف الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، خاصة في فترات المساء والليل، مما يخلق جوا أكثر اعتدالا يساعد المواطنين على ممارسة أنشطتهم.

نصائح وتحذيرات الأرصاد

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بضرورة توخي الحذر في أوقات الظهيرة، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، بالإضافة إلى تجنب الأنشطة الشاقة خلال ساعات الذروة، مع الحرص على شرب كميات كافية من المياه للوقاية من الإجهاد الحراري.

 كما شددت على ضرورة التزام الصيادين وإدارات الموانئ بالتحذيرات الخاصة بالملاحة البحرية في خليج السويس، ومتابعة النشرات الجوية أولا بأول لتفادي أي مخاطر.

الطقس حتى نهاية الأسبوع

واختتمت الهيئة بيانها مؤكدة أن الطقس سيظل مستقرا بشكل عام على معظم المناطق حتى نهاية الأسبوع، باستثناء بعض الظواهر الجوية البسيطة من نشاط الرياح وظهور السحب المنخفضة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة ستظل ضمن المعدلات الطبيعية لهذا التوقيت من العام باستثناء جنوب الصعيد الذي يستمر تحت وطأة الأجواء شديدة الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعةحتى نهاية الأسبوع : 


 

بداية فصل الخريف

مع اقتراب بداية فصل الخريف رسميًا، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تحسّن في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، حيث تشهد البلاد درجات حرارة معتدلة وأجواء أقرب إلى الخريفية، مع استمرار فرص التقلبات الجوية بين النهار والليل. 

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال هذه الأيام تشهد البلاد إعتدال فى الأحوال الجوية وقيم درجات الحرارة، حيث أنه فى أغلبها حول معدلاتها الطبيعية فى مثل تلك الفترة من العام.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن بداية فصل الخريف غدا رسميا، ويستمر ثلاثة أشهر، لكن النصف الأول به وارد أن يكون فى بعض الأيام وجود درجات حرارة أعلي من المعدلات، وتبدأ تلك الفترة أن يكون بها تذبذب كبير بين يوم وأخر، وحتي بين النهار والليل.

وتابعت: “هناك سحب منخفضة ومتوسطة على مدار اليوم، خاصة فى الصباح الباكر، تحجب جزء من أشعة الشمس، وبالتالي يساعد على عدم إرتفاع قيم درجات الحرارة، ويجعلنا نشعر بالأجواء المعتدلة، ولكن مع تقدم ساعات النهار وسطوع أشعة الشمس، نشعر بالأجواء الحارة، وبدأت تقل نسب الرطوبة ولكن ليس بالشكل الكبير”.

وأشارت إلى أن الأجواء في فترة الظهيرة تكون حارة رطبة فى معظم المحافظات، والعظمي بالقاهرة الكبري متوقع أن تصل من 30 إلى 33 درجة مئوية، وتكون المحسوسة ما بين ال34 وال35 نتيجة نسب الرطوبة، لافتة إلى أن درجات الحرارة ليلا بالقاهرة الكبري تسجل 22 درجة مئوية، والمدن الجديد تكون 20.

وتابعت: “اليوم من المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح فى أغلب المحافظات، مما يجعل الجو أكثر إعتدالا، وأمس كان هناك سقوط أمطار في الأماكن الساحلية بالبحر المتوسط، واليوم تكون فرص الأمطار موجودة ولكن بكميات أقل عن أمس”.

وقالت: اليوم تقل سرعات الرياح، ويقل معها إرتفاع الأمواج على البحر المتوسط، ويكون معتدل مؤهل لأعمال الصيد والملاحة البحرية.

وطالبت بأخذ الحذر من الشبورة المائية بالفترة القادمة، خاصة فى ظل إنخفاض قيم درجات الحرارة الصغري.

