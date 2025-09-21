قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار الحديد في الأسواق المحلية والعالمية اليوم الأحد

أسعار الحديد اليوم
أسعار الحديد اليوم
علياء فوزى

استقرت أسعار الحديد في الأسواق المحلية وتباينت عالميا مطلع سبتمبر 2025، في ظل تباين مؤشرات العرض والطلب وتأثر السوق بالعوامل الاقتصادية والتجارية الإقليمية.

وخلال السطور التالية، نستعرض أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الأحد 21 سبتمبر  2025.

أسعار الحديد اليوم الأحد في مصر

استقرت أسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية، وسجل أعلى سعر لطن الحديد اليوم نحو 38.300 جنيه، بينما سجل أدنى سعر 32.300 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 36.468 جنيها.

أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الأحد:

سجل سعر  الطن نحو 38.100 جنيه من حديد عز. 

بلغ سعر الطن نحو  37.500 جنيه من حديد بشاي.

وصل سعر الطن نحو 36.500 جنيه حديد المصريين.

بلغ سعر الطن بنحو 36.300 جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي.

وسجل سعر الطن نحو 34.000 جنيه من شركة بيانكو.

وصل سعر الطن نحو 36 ألف جنيه بالنسبة لـ حديد العتال.

وسجل سعر الطن نحو 34.500 جنيه من شركة الكومي. 

وبلغ سعر الطن اليوم  نحو 34 ألف جنيه من حديد مصر ستيل.

وبلغ سعر الطن  نحو 33.500 جنيه من شركة عطية.

وسجل سعر الطن نحو 33.000 جنيه من شركة سرحان.

وصل سعر الطن نحو 32.650 جنيها من شركة العشري للصلب.

أسعار الحديد عالميا 

شهدت أسواق الحديد العالمية خلال الأسبوع الثالث من سبتمبر 2025 تبايناً في حركة الأسعار بين الارتفاع والانخفاض لبعض المنتجات، وفقا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية. 

وسجلت أسعار الخردة 335 دولارا / طن، مقارنة  338 دولارا / طن أسعار الأسبوع الماضي، بتراجع 3 دولار. 

ارتفعت أسعار خام الحديد نحو  دولار لتسجل  106 دولار / طن، مقارنة بنحو 105 دولار / طن بأسعار الأسبوع الماضي.

فيما استقرت أسعار مربعات الصلب – البليت – لتتراوح ما بين 430 – 445 دولارا للطن.

وسجلت أسعار حديد التسليح عند 540 – 550 دولارا / طن.

فرض رسوم وقائية مؤقتة على بعض منتجات الصلب

وكان المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أصدر ثلاث قرارات وزارية بفرض رسوم وقائية مؤقتة على بعض منتجات الصلب، حمايةً للصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وذلك اعتبارًا من الأحد الماضي وتم نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 سبتمبر 2025.
  
وتجدر الإشارة إلى أن نسب الرسوم المفروضة هي:
• مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن: 13.6% من القيمة سيف (CIF التكلفة والتأمين والشحن) وبحد أدنى 3673 جنيه للطن.
• مسطحات الصلب المدرفلة على البارد: 11.11% من القيمة سيف (CIF) وبحد أدنى 4152 جنيه للطن.
• الصاج المجلفن: 12.16٪ من القيمة سيف (CIF) وبحد أدنى 4812 جنيه للطن.
• الصاج الملون: 4.94% من القيمة سيف (CIF) وبحد أدنى 2584 جنيه للطن.
• البيليت (منتجات نصف جاهزة من الحديد أو الصلب): 16.2% من القيمة سيف (CIF) وبحد أدنى 4613 جنيه للطن.

أسعار حديد أسعار حديد التسليح أسعار الحديد عالميا الأسواق المحلية أسعار خام الحديد

