استجابة للمصانع المتضررة .. فرض رسوم وقائية على واردات البيليت بنسبة 16.2%

أصدر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارًا وزاريًا بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات البيليت (المنتجات نصف الجاهزة من الحديد أو الصلب) لمدة 200 يوم، وذلك اعتبارًا من الأحد 14 سبتمبر 2025، عقب نشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 10سبتمبر الجاري.

وأوضح الوزير أن القرار ينص على فرض رسوم بنسبة 16.2% من القيمة سيف (CIF) وبحد أدنى 4613 جنيه للطن على واردات البيليت، في خطوة تستهدف حماية المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة ودعم قدرته على التوسع والإنتاج.

استجابة لطلبات المصانع المتضررة

وأكد الخطيب أن هذه الخطوة جاءت استجابة لطلبات المصانع المحلية المتضررة، ووفقًا للآليات المنصوص عليها في القانون الدولي والتشريعات الوطنية، مع التأكيد على التزام مصر الكامل بقواعد منظمة التجارة العالمية.

وأشار إلى أن فرض هذه الرسوم يوفر حماية مؤقتة للصناعة الوطنية، ويعزز قدرتها على المنافسة والتصدير، خاصة أن البيليت يعد المادة الأساسية في تصنيع منتجات الصلب النهائية التي تدخل في العديد من الصناعات الاستراتيجية.