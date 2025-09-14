رسوم وقائية مؤقتة على واردات المسطحات المدرفلة على الساخن والبارد.. تفاصيل

أصدر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارًا وزاريًا بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات بعض منتجات الصلب تشمل المسطحات المدرفلة على الساخن والبارد، وذلك اعتبارًا من الأحد 14 سبتمبر 2025، بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 سبتمبر الجاري.

المسطحات المدرفلة

وأوضح الخطيب أن القرار يقضي بفرض رسوم وقائية لمدة 200 يوم على المسطحات المدرفلة على الساخن بنسبة 13.6% من القيمة سيف (CIF) وبحد أدنى 3673 جنيه للطن، وعلى المسطحات المدرفلة على البارد بنسبة 11.11% من القيمة سيف وبحد أدنى 4152 جنيه للطن.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي حماية للصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وضمان المنافسة العادلة في السوق المصري، خاصة أن صناعة الصلب تمثل ركيزة أساسية لعدد من القطاعات الحيوية.

وأشار إلى أن فرض هذه الرسوم ينسجم مع القانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ومع التزامات مصر في منظمة التجارة العالمية، بما يمنح الصناعة المحلية الحماية المؤقتة اللازمة لمواجهة التدفقات الكبيرة من الواردات ودعم قدرتها على التوسع والإنتاج.