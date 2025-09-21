قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

شراكة استراتيجية شاملة.. تفاصيل لقاء وزير الاستثمار برئيس سنغافورة

ولاء عبد الكريم

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً ثنائيًا مع  الرئيس ثارمان شانموجاراتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، على هامش فعاليات منتدى الأعمال المصري–السنغافوري، ناقشا خلاله آفاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين في المرحلة المقبلة.

تعاون في التحول الرقمي 

وأكد الوزير أن العلاقات المصرية–السنغافورية تمتلك إمكانات استراتيجية تتجاوز ما تحقق حتى الآن، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية ترى في التعاون مع سنغافورة فرصة لتعزيز جهودها في مجالات التحول الرقمي، وتطوير الموانئ، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه. 

وعرض وزير الاستثمار، الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ باعتبارها منصة إقليمية متكاملة تربط آسيا بإفريقيا وأوروبا.

من جهته، ثمّن الرئيس السنغافوري جهود مصر في تحديث البنية التحتية وتطبيق إصلاحات اقتصادية جريئة، مؤكداً أن هذه الجهود تجعل من مصر شريكًا واعدًا في بناء سلاسل قيمة إقليمية وعالمية.

وأشار إلى تطلع بلاده لتعميق التعاون في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني، وإدارة وتشغيل الموانئ، وتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا واللوجستيات.

شراكة استراتيجية شاملة

وأكد الجانبان أن العلاقات بين مصر وسنغافورة تمثل أساسًا لشراكة استراتيجية شاملة، تقوم على تكامل الخبرات والإمكانات، وتفتح المجال أمام بناء سلاسل قيمة تربط آسيا بالشرق الأوسط وأفريقيا.

وشددا على أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تحويل الزخم السياسي القائم إلى مشروعات عملية طويلة الأمد، تعزز من مكانة البلدين كمراكز إقليمية مؤثرة، وتخدم مصالح الشعبين على نحو يرسخ هذه العلاقة كنموذج ناجح للتعاون الدولي في عالم يموج بالتحديات.

حضر اللقاء  ماساجوس ذو الكفل وزير التنمية الاجتماعية والأسرية، وتان كيات هاو الوزير الأول المساعد للتنمية الرقمية والمعلومات والصحة، والسفير دومينيك جوه سفير سنغافورة بالقاهرة.

فيما حضر من الجانب المصري محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، والسفير أحمد مصطفى سفير مصر في سنغافورة،  حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلي جانب مسئولي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

