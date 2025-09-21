قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كواليس إغتيال نصر الله .. عملاء الموساد زرعوا أجهزة في المخبأ السري
وزير الرى: تأهيل المفرخ السمكي بـ الشلال فى أسوان لزيادة الإنتاج
الواقعة منذ 3 سنوات.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو الطفلة المقيدة بالقاهرة
ضربة موجعة للزمالك.. هذا اللاعب يغيب عن القمة أمام الأهلي
اتحاد الترايثلون يختتم استعداداته لاستضافة البطولة العربية والأفريقية للعبة بجامعة الجلالة
8 شهداء و22 مصابا جراء قصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط غزة
المشاط: السردية الوطنية ليست مرتبطة بوجود صندوق النقد أو غيابه
الموساد الإسرائيلي ينفذ عملية سرية في إيران.. تفاصيل
التوك شو: الخريف يطرق الأبواب..تعرف على أسعار الذهب
تكافل وكرامة 2025| مسار جديد للدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين المواطن
توفير اللحوم بأسعار مناسبة في الأسواق.. تعزيز التعاون بين مصر أوروجواي
ذا صن: مصر وجهة سياحية متكاملة تجمع بين سحر الصحراء وروعة البحر وعظمة الآثار
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الرقابة المالية تشارك في معسكر قادة شباب بريكس بلس لتعزيز الوعي المالي

جانب من مشاركة هيئة الرقابة المالية
جانب من مشاركة هيئة الرقابة المالية
علياء فوزى

شاركت الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات المعسكر الثاني لقادة أندية شباب بريكس بلس، الذي تستضيفه وزارة الشباب والرياضة بمركز شباب محافظة الإسماعيلية، بمشاركة 45 شاباً من مختلف المحافظات منها بني سويف وشمال سيناء والمنوفية والشرقية والإسكندرية والسويس.

تعد البريكس منظمة دولية وتضم عشرة دول، وتهدف المنظمة إلى تقوية التعاون الاقتصادي بين دول المنظمة. وتكمن أهمية المنظمة في أن الدول الأعضاء يمثل عدد سكانها أكثر من 40% من سكان العالم، إضافة إلى دورها المتزايد في التجارة الدولية وتمويل مشروعات التنمية. وقد انضمت مصر رسمياً للبريكس في عام 2024، بما يعزز مكانتها الدولية ويفتح أمامها فرصاً واسعة للتعاون الاقتصادي والتمويلي.

وقد أطلقت وزارة الشباب والرياضة نموذج أندية شباب BRICS+ في المحافظات المصرية وأهدافها رفع وعي الشباب المصري بالقضايا الدولية والاقتصاد العالمي، وتعزيز التبادل الثقافي والفكري، وتكوين قيادات شابة قادرة على فهم التحديات العالمية، وربط الشباب المصري برؤية الدولة في السياسة الخارجية والتنمية المستدامة.
 


المؤسسات المالية لدول البريكس

وخلال جلسة نقاشية بعنوان "المؤسسات المالية لدول البريكس" ضمن أنشطة BRICS+ Youth Clubs، استعرض ممثلو الهيئة دورها الرقابي والتنظيمي على مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، والتي تشمل سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقاري وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي والتخصيم

وناقشت الجلسة كذلك دور المؤسسات المالية في تجمع البريكس، وأسباب إنشائها، وأهمية التعاون المالي بين دوله، إلى جانب التحديات والفرص التي يتيحها هذا التعاون أمام الاقتصاديات الناشئة، مع إبراز رؤية مصر في هذا الإطار.

وشهدت الفعاليات حضور عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية.

تأتي مشاركة الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن استراتيجيتها الخاصة بتعزيز الثقافة المالية لدى الشباب، وتمكينهم من فهم أوسع لمختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يدعم قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية رشيدة، ويسهم في دمجهم في الاقتصاد الرسمي، اتساقًا مع استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟
الزعتر

الزعتر
الزعتر
الزعتر

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة
عبير صبرى

عبير صبرى
عبير صبرى
عبير صبرى

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت
صورة من الزيارة

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

