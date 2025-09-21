قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 65,283 بينهم 447 بسبب سوء التغذية
الرئيس الإيراني يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة
مجزرة اليمن.. إسرائيل ترتكب ثاني أدمى هجوم على الصحفيين في التاريخ الحديث
التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح
أربعة علماء من جامعة مدينة السادات بين أفضل 2% عالميا
سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك
تفكيك الفص.. مفاجآت جديدة في سرقة إسورة الملك من المتحف المصري
عيار 21 تجاوز الـ 4960 جنيها .. أسعار الذهب الآن بمنتصف التعاملات
الحب فى الإسلام.. علي جمعة يوضح معناه وأشكاله
كارثة غذائية تنجو منها أسرة كاملة.. تسمم 5 أطفال في طهطا بسوهاج
إشادة برلمانية بمؤتمر حل الدولتين.. نواب: محطة فارقة لإقرار السلام العادل.. وتجسيد لالتزام مصر الراسخ بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
التخطيط: توفير أكثر من 16 مليار دولار تمويل للقطاع الخاص وطرح السردية الاقتصادية للحوار
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اقتصاد

هيئة الاستثمار: برنامج تدريبي للكوادر الأفريقية عن مراكز خدمات المستثمرين

برنامج تدريبي للكوادر الأفريقية
برنامج تدريبي للكوادر الأفريقية

نظّمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا للكوادر الإفريقية، عن إدارة مراكز خدمات المستثمرين ودورها في الترويج للاستثمار.

وقال ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، إن البرنامج التدريبي يعكس رؤية مصر لتعزيز التكامل مع الدول الإفريقية، ويؤكد على أهمية بناء القدرات المؤسسية ونقل المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى القاري.

وشهد البرنامج التدريبي استعراض التجربة المصرية في تهيئة مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات عبر مراكز خدمات المستثمرين، إلى جانب تسليط الضوء على الاتفاقيات الدولية بما يُسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية لدول القارة الأفريقية.

وتضمن البرنامج محاضرات متخصصة ألقاها نخبة من الخبراء والمتخصصين، عن دور الهيئة العامة للاستثمار ومحاور العمل بها، ونظرة عامة على القوانين والاتفاقيات الدولية في مجال الاستثمار، وخدمات تأسيس الشركات وخدمات ما بعد التأسيس، بالإضافة إلى شرح مفصل للحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة.

وشمل البرنامج عرضًا لجهود الهيئة في تطبيق التحول الرقمي وتطوير نظم تقديم الخدمات، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات الاستثمار.

كما قامت الهيئة بتنظيم زيارة ميدانية إلى مراكز خدمات المستثمرين، بهدف إطلاع المتدربين بشكل عملي على منظومة تقديم الخدمات للمستثمرين عبر (الشباك الواحد).

واختُتم البرنامج بقيام ياسر عباس بتوزيع الشهادات والهدايا التذكارية على المتدربين.

