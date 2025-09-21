هيئة الاستثمار: برنامج تدريبي للكوادر الأفريقية عن مراكز خدمات المستثمرين

نظّمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا للكوادر الإفريقية، عن إدارة مراكز خدمات المستثمرين ودورها في الترويج للاستثمار.

وقال ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، إن البرنامج التدريبي يعكس رؤية مصر لتعزيز التكامل مع الدول الإفريقية، ويؤكد على أهمية بناء القدرات المؤسسية ونقل المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى القاري.

وشهد البرنامج التدريبي استعراض التجربة المصرية في تهيئة مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات عبر مراكز خدمات المستثمرين، إلى جانب تسليط الضوء على الاتفاقيات الدولية بما يُسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية لدول القارة الأفريقية.

وتضمن البرنامج محاضرات متخصصة ألقاها نخبة من الخبراء والمتخصصين، عن دور الهيئة العامة للاستثمار ومحاور العمل بها، ونظرة عامة على القوانين والاتفاقيات الدولية في مجال الاستثمار، وخدمات تأسيس الشركات وخدمات ما بعد التأسيس، بالإضافة إلى شرح مفصل للحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة.

وشمل البرنامج عرضًا لجهود الهيئة في تطبيق التحول الرقمي وتطوير نظم تقديم الخدمات، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات الاستثمار.

كما قامت الهيئة بتنظيم زيارة ميدانية إلى مراكز خدمات المستثمرين، بهدف إطلاع المتدربين بشكل عملي على منظومة تقديم الخدمات للمستثمرين عبر (الشباك الواحد).

واختُتم البرنامج بقيام ياسر عباس بتوزيع الشهادات والهدايا التذكارية على المتدربين.