شركة عالمية تعلن استعدادها لإطلاق مشروعات جديدة في مجال الطاقة المتجددة بمصر

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية دانيال كالديرون، مؤسس شركة الكازار للطاقة، وذلك في إطار بحث فرص تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة، واستعراض استراتيجية الشركة في السوق المصري ومشروعاتها المستقبلية.

وأكد الوزير أن الحكومة المصرية نفذت إصلاحات تشريعية وإجرائية تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، موضحًا أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن رؤية مصر 2030 التي تولي اهتمامًا خاصًا بزيادة مساهمة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والطاقة النظيفة.

وشدد الخطيب على أن قطاع الطاقة يمثل أولوية محورية للدولة، حيث تسعى مصر للتوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر جديدة ومتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يسهم في تحقيق أمن الطاقة وتلبية الطلب المتزايد الناتج عن النمو الاقتصادي المتسارع.

وأوضح الوزير أن التعاون مع شركات عالمية كشركة الكازار للطاقة يعزز فرص نقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع، مع الإشارة إلى أن الأسعار والتكلفة تؤكد أن مصر في موقع تنافسي قوي.

وأكد الخطيب التزام الدولة بتقديم الدعم الكامل والتسهيلات اللازمة لإنجاح الاستثمارات الجديدة، بما يفتح آفاقًا واسعة للشراكة بين الجانبين ، لافتا الى ان اللقاء تناول فرص الاستثمار المشتركة في مشروعات الطاقة النظيفة، إلى جانب مناقشة آليات التعاون في مجالات التمويل الأخضر.

من جانبه، أعرب دانيال كالديرون، مؤسس شركة الكازار للطاقة، عن تقديره لحفاوة الاستقبال التي لقيها في مصر، مشيرًا إلى أن مصر تُعد سوقًا واعدًا يتمتع بمقومات فريدة أبرزها الموقع الجغرافي المتميز والموارد الطبيعية الغنية، وهو ما يجعلها مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة في المنطقة.

وأكد كالديرون أن شركته تتطلع إلى توسيع استثماراتها في مصر من خلال إطلاق مشروعات جديدة في مجال الطاقة المتجددة تسهم في تعزيز الاستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأوضح أن التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية سيفتح المجال أمام حلول مبتكرة تخدم قطاع الطاقة وتدعم مساعي الدولة نحو مستقبل أكثر استدامة.