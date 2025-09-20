قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق العام الدراسي الجديد بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية ..صور
محافظ أسوان: منح مهلة أخيرة لأصحاب طلبات التقنين حتى الإثنين
أسعار السبائك الذهبية اليوم السبت 20-9-2025
أوكرانيا تشعل مصافي روسيا.. انفجارات وحريق واسع في ساراتوف وسامارا
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 65,208 شهداء
الحلم تحقق.. محافظ المنيا: شكرا للرئيس السيسى على تطبيق منظومة التأمين الشامل
تطبيق إنستاباي.. التحويل ورسوم السحب وارجاع الأموال بالخطأ والرقم السري
عمرو الدردير يستفز جماهير الأهلي قبل لقاء القمة أمام الزمالك.. ماذا قال؟
موعد مباراة بيراميدز ضد الأهلي السعودي فى كأس إنتركونتيننتال 2025
أسعار البنزين والكهرباء.. خبير طاقة يكشف سبب تأجيل الزيادة
وكيل الأزهر: الفرصة سانحة أمام الحكماء ليقوموا بواجبهم لوقف شلالات الدماء في غزة
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 20-9-2025
أسعار السبائك الذهبية اليوم السبت 20-9-2025

ولاء عبد الكريم

يقدم موقع صدي البلد أسعار السبائك الذهبية اليوم السبت 20-9-2025

أسعار السبائك الذهبية حسب الوزن - عيار 24

ربع جرام: 1.602.43 جنيه

نصف جرام: 3.013.86  جنيه

1 جرام: 5.846.71 جنيه

2.5 جرام: 14.454.29جنيه

5 جرام: 28.75858 جنيه

10 جرام: 57.507.14 جنيه

20 جرام:  114.994.29 جنيه

50 جرام: 283,621.43  جنيه

100 جرام: 574.47143 جنيه

250 جرام: 1.428.478 جنيه

تُعتبر السبائك الذهبية من أكثر الوسائل الاستثمارية أمانًا، حيث تتميز بثبات قيمتها على المدى الطويل.

تختلف الأسعار بحسب الوزن، ما يتيح للمستثمر اختيار الحجم المناسب وفقًا للميزانية وطبيعة الاستثمار.

