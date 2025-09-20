يقدم موقع صدي البلد أسعار السبائك الذهبية اليوم السبت 20-9-2025

أسعار السبائك الذهبية حسب الوزن - عيار 24

ربع جرام: 1.602.43 جنيه

نصف جرام: 3.013.86 جنيه

1 جرام: 5.846.71 جنيه

2.5 جرام: 14.454.29جنيه

5 جرام: 28.75858 جنيه

10 جرام: 57.507.14 جنيه

20 جرام: 114.994.29 جنيه

اعرف سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى 10 بنوك سعر الذهب اليوم السبت.. اعرف عيار 21 وصل كام

50 جرام: 283,621.43 جنيه

100 جرام: 574.47143 جنيه

250 جرام: 1.428.478 جنيه

تُعتبر السبائك الذهبية من أكثر الوسائل الاستثمارية أمانًا، حيث تتميز بثبات قيمتها على المدى الطويل.

تختلف الأسعار بحسب الوزن، ما يتيح للمستثمر اختيار الحجم المناسب وفقًا للميزانية وطبيعة الاستثمار.