سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

كشف محمود عبد الرازق شيكابالا نجم نادي الزمالك السابق عن نقاط الضعف الفنية بصفوف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي وذلك قبل لقاء القمة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

أزمات الأهلي

تحدث محمود عبد الرازق «شيكابالا»، قائد الزمالك السابق، عن رؤيته للمشاكل الفنية التي يعاني منها النادي الأهلي، وذلك قبل مواجهة القمة المرتقبة أمام الزمالك.

وقال شيكابالا في تصريحات تليفزيونية: إن الأهلي يواجه أزمة واضحة في مركز الظهير الأيسر، موضحًا:"لا يوجد ظهير أيسر قادر على مساندة تريزيجيه هجومياً، لذلك يُضطر للنزول إلى الخلف لاستلام الكرة، ما يؤثر على فاعليته الهجومية."

وأضاف:"بداية الهجمة في الأهلي أصبحت ضعيفة جدًا، الكرة لا تخرج بشكل سليم كما كانت من قبل، محمد عبد المنعم كان يساهم في بناء اللعب بشكل أفضل في السابق."

وأشار شيكابالا إلى تراجع الضغط بعد فقدان الكرة، قائلاً:"قدرة الأهلي على استرجاع الكرة أصبحت ضعيفة، وهو أمر غير معتاد على الفريق."

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، مشيرًا إلى أن رحيله ترك فراغًا واضحًا في الخط الأمامي:"وسام أبو علي كان ينهي الهجمات بشكل مميز، غيابه سيشكل أزمة هجومية للأهلي، وسيمنح دفاع الزمالك فرصة أكبر للتماسك."

أوضة اللبس

وقال محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم الزمالك السابق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “مشكلة الأهلي الحالية هي "أوضة اللبس”، اللعيبة بتبص لبعضها، يعني إمام عاشور أحسن لاعب في مصر، وانت جبت لاعب بياخد قدّه مرتين، فهيحصل مشاكل طبعًا".

أسباب فنية

أكد خالد جاد الله، نجم الأهلي السابق، أن تراجع نتائج الفريق في مباريات الدوري المصري الأخيرة يعود أساسًا إلى غياب التركيز داخل الملعب.

وقال جاد الله عبر تصريحات تليفزيونية:"الأهلي يضم مجموعة كبيرة من النجوم، وهذا في بعض الأحيان يخلق أزمة، لأن كل لاعب يرغب في أن يكون نجم الفريق الأول، وهو ما يؤثر سلبًا على الانسجام والأداء الجماعي".

وتحدث جاد الله عن اللاعب حسين الشحات، مشيدًا بقدراته الفنية:"حسين الشحات يمتلك إمكانيات فنية مميزة تجعله يتفوق على الصفقات الجديدة التي انضمت للفريق مؤخرًا، وهو الرقم واحد في مركز الجناح الأيمن داخل الأهلي".

واختتم: "لانجيلير غير مناسب لتولي هذه المهمة داخل النادي".