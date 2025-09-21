قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم سداد الورثة دينا أدعاه رجل على ميت .. الإفتاء تجيب
وزير الصحة يبحث مع مركز «نينغبو» الصيني إنشاء منصة استشارات رقمية «عن بعد»
غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 65,283 بينهم 447 بسبب سوء التغذية
الرئيس الإيراني يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة
مجزرة اليمن.. إسرائيل ترتكب ثاني أدمى هجوم على الصحفيين في التاريخ الحديث
التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح
أربعة علماء من جامعة مدينة السادات بين أفضل 2% عالميا
سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك
تفكيك الفص.. مفاجآت جديدة في سرقة إسورة الملك من المتحف المصري
عيار 21 تجاوز الـ 4960 جنيها .. أسعار الذهب الآن بمنتصف التعاملات
الحب فى الإسلام.. علي جمعة يوضح معناه وأشكاله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

النادي الأهلي
النادي الأهلي
يسري غازي

كشف محمود عبد الرازق شيكابالا نجم نادي الزمالك السابق عن نقاط الضعف الفنية بصفوف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي وذلك قبل لقاء القمة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

أزمات الأهلي 
تحدث محمود عبد الرازق «شيكابالا»، قائد الزمالك السابق، عن رؤيته للمشاكل الفنية التي يعاني منها النادي الأهلي، وذلك قبل مواجهة القمة المرتقبة أمام الزمالك.

وقال شيكابالا في تصريحات تليفزيونية:  إن الأهلي يواجه أزمة واضحة في مركز الظهير الأيسر، موضحًا:"لا يوجد ظهير أيسر قادر على مساندة تريزيجيه هجومياً، لذلك يُضطر للنزول إلى الخلف لاستلام الكرة، ما يؤثر على فاعليته الهجومية."
وأضاف:"بداية الهجمة في الأهلي أصبحت ضعيفة جدًا، الكرة لا تخرج بشكل سليم كما كانت من قبل، محمد عبد المنعم كان يساهم في بناء اللعب بشكل أفضل في السابق."

وأشار شيكابالا إلى تراجع الضغط بعد فقدان الكرة، قائلاً:"قدرة الأهلي على استرجاع الكرة أصبحت ضعيفة، وهو أمر غير معتاد على الفريق."

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، مشيرًا إلى أن رحيله ترك فراغًا واضحًا في الخط الأمامي:"وسام أبو علي كان ينهي الهجمات بشكل مميز، غيابه سيشكل أزمة هجومية للأهلي، وسيمنح دفاع الزمالك فرصة أكبر للتماسك."

أوضة اللبس
وقال محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم الزمالك السابق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “مشكلة الأهلي الحالية هي "أوضة اللبس”، اللعيبة بتبص لبعضها، يعني إمام عاشور أحسن لاعب في مصر، وانت جبت لاعب بياخد قدّه مرتين، فهيحصل مشاكل طبعًا".

أسباب فنية
أكد خالد جاد الله، نجم الأهلي السابق، أن تراجع نتائج الفريق في مباريات الدوري المصري الأخيرة يعود أساسًا إلى غياب التركيز داخل الملعب.

وقال جاد الله عبر تصريحات تليفزيونية:"الأهلي يضم مجموعة كبيرة من النجوم، وهذا في بعض الأحيان يخلق أزمة، لأن كل لاعب يرغب في أن يكون نجم الفريق الأول، وهو ما يؤثر سلبًا على الانسجام والأداء الجماعي".

وتحدث جاد الله عن اللاعب حسين الشحات، مشيدًا بقدراته الفنية:"حسين الشحات يمتلك إمكانيات فنية مميزة تجعله يتفوق على الصفقات الجديدة التي انضمت للفريق مؤخرًا، وهو الرقم واحد في مركز الجناح الأيمن داخل الأهلي".

واختتم: "لانجيلير غير مناسب لتولي هذه المهمة داخل النادي".

الأهلي شيكابالا الدوري إمام عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

ضابطة سابقة أمريكية

ضابطة سابقة بالجيش الأمريكي تفضح خيانة «ترامب» لقطر وتلاعب إسرائيل بواشنطن

الطبيب أبو سليمة

مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله

أوبن أيه آي

بعد حادثة مأساوية .. قيود جديدة في «ChatGPT» | تعرّف عليها

ترامب

ترامب يدّعي مُجددًا استحقاقه لجائزة نوبل للسلام .. وينتقد روسيا: «بوتين خيّب ظني»

رمضان صبحي

تفاصيل إحالة رمضان صبحي إلى الجنايات

الأهلي

عمومية الأهلي تثير الجدل .. وهذه حقيقة بطلان الإجراءات |فيديو

ترشيحاتنا

ميدو

ميدو يعلق على أزمة تحكيم مباراة الأهلي وسيراميكا: "الدوري المصري إلى أين؟"

عمر جابر

اختبار طبي لـ عمر جابر قبل مواجهة الزمالك و الجونة

محمد صلاح

محمد صلاح يبرز رشاقته من داخل صالة ألعاب رياضية.. شاهد

بالصور

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى
عبير صبرى
عبير صبرى

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فركش تصوير نور مكسور.. آخر حكايات "ما تراه ليس كما يبدو" والعمل يتصدر تريند X

فكرش تصوير حكاية نور مكسور
فكرش تصوير حكاية نور مكسور
فكرش تصوير حكاية نور مكسور

محافظ الشرقية يشهد احتفالية تدشين مبادرة "صحح مفاهيمك " لمواجهة الفكر المتطرف

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد