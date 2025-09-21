قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إرتفاع نسب حضور الطلاب بمدارس محافظة القاهرة في أول يوم دراسة|صور
عارفين هدفهم وباصين للمستقبل.. طلاب المعاهد الأزهرية يبدأون العام الدراسي الجديد| فيديو وصور
مرصد القطامية يرصد كويكب ضخم يقترب من الأرض
تزايد الاعترافات الدولية بفلسطين .. تحولات دبلوماسية تُعيد رسم ملامح الصراع
هل اليوم آخر شهر مولد النبي؟.. صلّي عليه بهذه الصيغة ولن تُوقف للحساب
تعليمات عاجلة للمدارس بتسجيل غياب الطلاب يوميا واخطار الأهالي بمدى إلتزام أبنائهم
بطابور صباحي مُنظم.. معهد فتيات دسوقي أباظة بالشرقية يرحّب بالطالبات في أول أيام العام الدراسة|شاهد
بابا الفاتيكان: هناك من يعانون من الجوع والعطش في ظروف غير عادلة ولا إنسانية
مقتل شخص وإصابة آخرين في إطلاق نار بولاية نيوهامبشير الأمريكية
اليوم.. رئيس الوزراء البريطاني يعترف رسميا بالدولة الفلسطينية
في أول يوم دراسي.. محافظ الدقهلية يُطلق خطة لتسهيل حركة المواطنين ومنع التكدس المروري |تفاصيل
سويسري جديد على أعتاب تدريب الأهلي
رياضة

سويسري جديد على أعتاب تدريب الأهلي

اروس فيشر
اروس فيشر
باسنتي ناجي

كشف ناقد رياضي عن اسم جديد دخل حسابات إدارة النادي الأهلي لتدريب الفريق.

وكتب خالد طلعت عبر فيسبوك: "السويسري أورس فيشر على أعتاب تدريب الاهلي".

وكان قد أكد هاني رمزي، نجم الأهلي السابق، أن قرار محمود الخطيب بالترشح في انتخابات الأهلي المقبلة لم يُحسم بشكل نهائي بعد، لكنه يسعى لترتيب الأمور للمرحلة المقبلة، سواء خاض الانتخابات أو أصر على موقفه، وهو دائمًا حريص على أن تسير الأمور بشكل جيد في الانتخابات القادمة.

وقال عبر برنامج "بلس 90" على قناة النهار الفضائية: "خلال الأسبوع الجاري سيتم حسم جميع الملفات المتعلقة بالانتخابات المقبلة، كما سيتم حسم ملف وجود سيد عبدالحفيظ، ولن يتم الحديث في أي شيء إلا بعد صدور القرار الرسمي، لكن اجتماع الخطيب مع سيد عبدالحفيظ هو جزء من ترتيب الأمور."

وأضاف: "إحساس لاعبي الأهلي بالمسؤولية والقتال داخل الملعب هو ما يُظهر الجانب الفني، وقد كان الفريق جيدًا في الشوط الأول، لكن الأمور تغيّرت في الشوط الثاني، ولم تكن الحالة الدفاعية جيدة على الإطلاق."

وواصل: "الأهلي اهتم بدعم الجانب الهجومي في الميركاتو الصيفي الماضي، لكنه يحتاج إلى تدعيم مركز الظهير الأيسر، بالإضافة إلى مدافع آخر، في ظل كثرة إصابات أشرف داري."

وتابع: "الأهلي أخطأ في ملف تمديد العقود وترضية بعض اللاعبين، إذ أصبح هذا الملف يمثل مشكلة، خصوصًا مع مطالبات بعض اللاعبين بتعديل عقودهم."

وأتم: "أستغرب جدًا من مطالبات لاعبين لديهم عقود ممتدة بالحصول على ترضيات مالية وتعديل عقودهم؛ الأفضل وضع مكافآت وحوافز ترتبط بأداء اللاعب داخل المستطيل الأخضر فقط."

