قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دولي رفع الأثقال البارالمبي: مصر تستضيف أكبر تجمع في تاريخ اللعبة
من سيكون المالك الجديد لـ تيك توك إذا أبرم ترامب صفقته مع شي؟
سعر جرام الذهب والسبائك اليوم السبت 20-9-2025
الرئيس السيسي: السلام لن يتحقق دون منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة
الشراكة في الاقتصاد والتحول الرقمي.. نص كلمة الرئيس السيسي خلال لقائه بنظيره السنغافوري
دعوات لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر بصورة أكبر عالميا
عند الاشتباه فى تعاطى سائق مدرسة ابنك للمخدرات اتصل على هذا الرقم
إيران: الضربات العسكرية لن تمنعنا من إعادة بناء برنامجنا النووي
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم لعدم الخوف من إسرائيل
رغم خطة الاكتفاء الذاتى من السكر.. لماذا انخفض السعر الاسترشادى للبنجر؟
وفاة جد محمود الونش لاعب الزمالك
قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

عبد الفتاح النادي
عبد الفتاح النادي

هناك أمراض تسرق العمر في صمت، لكن "متلازمة ريت" لا تكتفي بخطف الجسد، بل تذبح الروح، وتترك قلب كل أم معلقًا على حافة الموت.

طفلة تولد طبيعية.. تضحك، تنطق أول كلمة، تخطو أول خطوة، ثم فجأة، يسقط كل شيء، الصمت يبتلع صوتها.. الجسد يتجمد، والضحكة تتحول دمعة.

تجلس على كرسي صغير.. حية، لكنها سجينة في قبصة المتلازمة التي لاترحم دموع قلوب الأمهات.

المصابات، عقلهن مستيقظ، ولكن يصرخ: "نحن هنا.. لا تتركوننا".

ريت.. مرض نادر، شرس، لا علاج له، يصيب البنات أكثر من الذكور.. واحدة من كل عشرة آلاف طفلة تتحول إلى أسيرة، الطبيب يعجز في التشخيص بسهولة، والعلم يتأخر.. بينما الزمن يلتهم أعمارهن ببطء لا يرحم.

دخلت بيوت الأمهات، لم تكن بيوتًا، بل مقابر صامتة للأحلام، وجوه شاحبة، عيون محترقة بالدمع، وأجساد أنهكها السهر.

(أم محمد)، حملت وجعي كله، طفلها في السابعة، أول حالة مُسجلة بين الذكور.. قالت وهي تختنق: "يعيش حتى لو عاجز.. بس مايموتش مني".. أي قلب يمكنه تحمل جملة كهذه؟ أن تتمنى أم عجز ابنها، فقط لتراه يتنفس أمامها ويعيش؟.

أسما أم فريدة جلست كالصخرة، حاولت أن تخفي انكسارها.. قالت:
"هنعيش وهنكمل".
لكن عينيها فضحتا طوفان الألم والحزن.

أم بيري، غرقت في دموعها.. ابنتها في الثالثة عشرة، محاصرة بالمرض والتنمر معًا.. قالت بصوت مهزوم:
"المرض مش كفاية.. كمان الناس بيذبحوها بكلامهم".

وعند أم زينة وأم كارن، وجدت الأمل مثل خيط عنكبوت، تحلمان أن تريا بناتهما يكبرن، يلبسن الأبيض، يزفهن العمر.. لكن (ريت) يمد يده القاسية، ويخطف الحلم قبل أن يولد.

متلازمة ريت ليس مرضًا.. بل جحيمًا.. ليس ابتلاءً فرديًا.. بل مأساة جماعية، طفلات بلا صوت، أمهات بلا حياة، مستقبل بلا أفق.

ومن قلب هذا الجحيم، أوجه صرخة: إلى الأب الرئيس الإنسان عبد الفتاح السيسي، وإلى وزير الصحة.. هؤلاء الأطفال ليسوا أرقامًا، إنهم ملائكة تتساقط أجنحتها كل يوم.. نرجو لهم وحدة رعاية شاملة: طب، علاج طبيعي، دعم نفسي، وتأهيل اجتماعي، المساعدة في العلاج الجيني الجديد الذي تتم تجربته الآن عالميًا.

(ريت)، معركة لا سلاح فيها إلا دموع الأمهات، وعرفتها من خلال الأستاذ سامر طارق، وبدأت العمل عليها، ولكنني علمت أن الأستاذ العزيز، الكاتب الصحفي عمر عبدالعلي، كان أول من فجر هذه القضية عبر جريدة الأخبار، واليوم، أكتب أنا هذا المقال لكي أشهد على المعاناة.. وأبكي عليهن.

متلازمة ريت ريت مرض ريت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الطفل ياسين

محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

زيزو

مدير الكرة بالأهلي يكشف موعد عودة زيزو إلى الملاعب

ترشيحاتنا

صندوق الادمان

صندوق مكافحة الإدمان: تكثيف حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية

وزير العمل خلال جولته بمعهد الساليزيان

جبران: دورات تدريبية معتمدة من معهد الساليزيان الإيطالي

استخراج شهادة ميلاد مميكنة 2025

كيفية استخراج شهادة ميلاد مميكنة 2025

بالصور

5 سيارات مستعملة أقل من 500 ألف جنيه في مصر

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

بالأحمر اللافت.. عائشة بن أحمد تخطف الأنظار بظهورها

عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد

أغرب سيارة كهربائية في العالم.. قادمة في هذا الموعد

أغرب سيارة كهربائية
أغرب سيارة كهربائية
أغرب سيارة كهربائية

ضبط 30 توكتوك غير مرخص ومخالف لخطوط السير في الزقازيق| صور

توك توك
توك توك
توك توك

فيديو

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

المزيد