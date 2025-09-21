قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إطلاق نار في نيو هامبشاير الأمريكية يسفر عن سقوط العديد من الإصابات
عقب فوزه على الكاميرون.. أشرف صبحي يهنئ منتخب مصر للشباب بعد تتويجه بالبطولة الأفريقية للكرة الطائرة
هاني رمزي ينتقد تمديد الأهلي للعقود ويطالب بربط مكافآت اللاعبين بالأداء
التعليم : كثافات الفصول لن تتجاوز الـ50 طالباً في العام الدراسي الجديد
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
«فوزية» ست طيبة وبسيطة.. لقاء سويدان تكشف تفاصيل دورها في مسلسل «أيام» | فيديو
متى تكون صلاة الشروق بالضبط؟ .. صلِّها ركعتين بعد 13 دقيقة
أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم الأحد 21-9-2025
بعد حادثة مأساوية .. قيود جديدة في «ChatGPT» | تعرّف عليها
إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم
إلزام الشركات الكبرى بإنشاء حضانات لأبناء العاملات بقانون العمل الجديد
ضياء السيد: نحتاج مدربًا قادرًا على إدارة نجوم الأهلي قبل أي تعاقدات جديدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين
أسعار البنزين
عبد العزيز جمال

يهتم الكثيرون بالبحث عن أسعار البنزين اليوم الاحد 21 سبتمبر 2025، حيث أعلنت الحكومة استمرار العمل بالأسعار الحالية حتى شهر أكتوبر المقبل دون أي تعديل، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في ظل تقلبات أسواق الطاقة العالمية.

الزيادة الأخيرة

وحول سؤال متعلق بتسعير الوقود، أوضح رئيس الوزراء أن هناك خطوات واضحة جدا في خطة الإصلاح التي تم وضعها، وأضاف أن الزيادة المقررة التي تعهدنا انها لن تتم قبل 6 أشهر، والمتوقعة في أكتوبر القادم، فاذا استمرت المعدلات فيما يتعلق بالأسعار، فمن الوارد ان تكون هذه الزيادة هي الأخيرة فيما يخص الزيادات الحقيقية، مؤكدا انه بعد هذه الزيادة سيظل هناك دعم لسعر السولار.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء الماضي، مع عددٍ من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الالكترونية، تم طرح عدد من الأسئلة المهمة المتعلقة بعدد من الموضوعات والملفات المختلفة.

قرار الحكومة وتأجيل اجتماع لجنة التسعير

أوضحت رئاسة مجلس الوزراء أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، التي كان مقررًا عقد اجتماعها الدوري في يوليو الماضي، تم تأجيلها لمدة ثلاثة أشهر إضافية. وبذلك يستمر العمل بالأسعار المعلنة منذ أبريل 2025 حتى أكتوبر، بما يضمن استقرار أسعار البنزين اليوم وعدم تحميل المواطنين أي زيادات جديدة خلال هذه الفترة.

أسعار البنزين اليوم في مصر

وفق القرار الحكومي، تواصل محطات الوقود في جميع المحافظات بيع البنزين بالأسعار المعتمدة دون تغيير، والتي جاءت على النحو التالي:

  • سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا
  • سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا
  • سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا

هذه المستويات من أسعار البنزين اليوم تؤكد التزام الحكومة بآلية التثبيت المرحلي لحماية المستهلك في مواجهة أي اضطرابات خارجية.

أسعار السولار والغاز والمازوت

سعر لتر السولار: 15.5 جنيهًا

سعر الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب

سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10,500 جنيه

الرقابة على محطات الوقود

شددت الحكومة على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تفرض رقابة مكثفة على جميع محطات الوقود، لضمان الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية المعلنة، والتعامل بحسم مع أي مخالفات أو محاولات استغلال للمستهلكين. 

وأكدت أن الالتزام بأسعار البنزين اليوم ومختلف أنواع المحروقات يعد خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.

موعد اجتماع لجنة التسعير المقبل

من المنتظر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها الدوري في أكتوبر 2025، وفق آلية الاجتماعات المعتمدة التي تُعقد كل ثلاثة أشهر في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر. 

وسيكون الاجتماع المقبل حاسمًا لمراجعة أسعار البنزين اليوم ومستويات باقي المحروقات بناءً على تطورات السوق العالمي.

العوامل المؤثرة في قرار التسعير

تعتمد اللجنة في تحديد أسعار البنزين اليوم على ثلاثة محاور رئيسية:

  • متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام.
  • تكلفة الإنتاج والنقل داخل مصر.
  • أسعار صرف الجنيه أمام الدولار
