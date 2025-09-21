قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في أول يوم دراسي.. محافظ الدقهلية يُطلق خطة لتسهيل حركة المواطنين ومنع التكدس المروري |تفاصيل
سويسري جديد على أعتاب تدريب الأهلي
إصابة 8 جنود إسرائيليين في انقلاب مركبة عسكرية عند مشارف غزة
تحرك الفوج الثاني من قافلة المساعدات الإنسانية الـ41 من مصر إلى غزة
خطوات وإجراءات تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء
بعد قليل .. نظر دعوى إبراهيم سعيد لضم حضانة بناته
أول رد فعل للرئيس الإيراني على تجديد عقوبات مجلس الأمن الدولي
استمرار التراجع في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأحد 21-9-2025
مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وفستان بـ10 آلاف جنيه على إنستجرام |شاهد
جرس الحصة ضرب .. معلومات مهمة عن الدراسة في المعاهد الأزهرية بالعام الجديد
وزير التعليم يتفقد مدارس القليوبية لمتابعة انتظام الدراسة مع انطلاق العام الدراسي الجديد
بدء محاكمة 8 متهمين بخلية داعش الدرب الأحمر .. بعد قليل
حسام الغمري: وعد بلفور كان المنطلق لزرع كيانين متطرفين في المنطقة

هاجر ابراهيم

قال الإعلامي والباحث السياسي حسام الغمري إن اللحظة الراهنة تمثل مرحلة كشف للحقائق وسقوط الأقنعة، موضحًا أن التطرف الإخواني ليس كيانًا منفصلًا، بل وُلد من رحم المشروع الصهيوني الذي رعته قوى الاستعمار منذ بدايات القرن العشرين.

وأضاف الغمري، خلال لقائه مع الإعلامية آية عبدالرحمن ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن وعد بلفور كان المنطلق لزرع كيانين متطرفين في المنطقة: الصهيونية من جهة، وجماعة الإخوان من جهة أخرى، حيث أسست بريطانيا هذا التنظيم وتركته ليؤدي دوره في المنطقة بعد انسحابها في الخمسينيات والستينيات.

وأوضح أن هذه الحقيقة باتت أكثر وضوحًا للمواطن المصري منذ السابع من أكتوبر 2011، حيث أدرك أن التطرفين الإخواني والصهيوني يلتقيان في الأهداف والمصادر ذاتها، مشيرًا إلى أن مؤسسات الدولة كانت تدرك هذه الارتباطات منذ البداية لكن الجديد هو وعي المواطن بها بفضل الممارسات التي كشفت الارتباط العضوي بين الجماعتين.

المشروع الصهيوني التطرف الإخواني الاستعمار الصهيونية جماعة الإخوان الإخوان

الدكتور أحمد فؤاد هنو

وزير الثقافة: المسرح لغة عالمية قادرة على تجاوز الحدود

القاهرة السيمفوني

جمهور الأوبرا يستمع إلى قصص هوليود بموسيقى السيمفونى في المسرح الكبير

اسراء عبد الفتاح ووالدها

حضن واحد بس..إسراء عبدالفتاح تعبر عن افتقادها لوالدها

مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وفستان بـ10 آلاف جنيه على إنستجرام |شاهد

فستان بسيط.. درة تخطف الأنظار بظهورها

إطلالة محتشمة.. حنان مطاوع تثير ضجة من أحدث جلسة تصوير

تصميم جذاب.. هنا الزاهد تخطف الانظار بإطلالتها

سماح أنور

سماح أنور تكشف سر نجاح شخصية «أم هاشم» بمسلسل كتالوج.. ورأيها في مشاركة الشباب بالأعمال الفنية |خاص

انتصار

انتصار: نفسي أعرف مين اللي قال «سينما نظيفة».. ونفسي أترشح في مجلس الشعب |خاص

ايناس الدغيدي

إيناس الدغيدي تكشف سر نضارتها: هذه الحقن هي السبب

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

حسام حبيب يكشف الحقيقة: علاقته بشيرين وتفاصيل قضية المخدرات

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

