حسام الغمري: وعد بلفور كان المنطلق لزرع كيانين متطرفين في المنطقة

قال الإعلامي والباحث السياسي حسام الغمري إن اللحظة الراهنة تمثل مرحلة كشف للحقائق وسقوط الأقنعة، موضحًا أن التطرف الإخواني ليس كيانًا منفصلًا، بل وُلد من رحم المشروع الصهيوني الذي رعته قوى الاستعمار منذ بدايات القرن العشرين.

وأضاف الغمري، خلال لقائه مع الإعلامية آية عبدالرحمن ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن وعد بلفور كان المنطلق لزرع كيانين متطرفين في المنطقة: الصهيونية من جهة، وجماعة الإخوان من جهة أخرى، حيث أسست بريطانيا هذا التنظيم وتركته ليؤدي دوره في المنطقة بعد انسحابها في الخمسينيات والستينيات.

وأوضح أن هذه الحقيقة باتت أكثر وضوحًا للمواطن المصري منذ السابع من أكتوبر 2011، حيث أدرك أن التطرفين الإخواني والصهيوني يلتقيان في الأهداف والمصادر ذاتها، مشيرًا إلى أن مؤسسات الدولة كانت تدرك هذه الارتباطات منذ البداية لكن الجديد هو وعي المواطن بها بفضل الممارسات التي كشفت الارتباط العضوي بين الجماعتين.