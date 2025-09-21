دينا أبو الخير ترد على سؤال بشأن أم تتبع نظرية فرق تسد

ردت الداعية الإسلامية الدكتورة دينا أبو الخير، على سؤال تقول فيه صاحبته إن أمها تطردها على أقل الأسباب مثل لو وقفت مع أحد إخوتها أو تحدثت مع أي منهم ولا يتحدث مع أمه لوجود مشكلة بينهم.

واستكملت سؤالها الذي عرضته دينا أبو الخير خلال تقديم برنامج وللنساء نصيب، المذاع على قناة صدى البلد، أن والدتها عندما تخاصمها تجعل أشقائها لا تحدثون معها كل هذا لأنها وقفت إلى جوار شقيقها المديون وولدتها تريدها أن تقف ضده هو وزوجته لأنها تقاطعهم -الأم- فهل أنا كده مذنبة.

وشددت الداعية الإسلامية الدكتورة دينا أبو الخير، أن هذا السؤال غريب ولا يتوافق فطرة أي أم ولا يرى إلا بنظرية فرق تسد، لأنها تفرق بين أبنائها ولا يجوز للأم أن تفرق بين أبنائها.

وواصلت أن صاحبة السؤال غير مذنبة لأنها وقفت إلى جوار شقيقها لأن المفترض كل منا يساعد المحتاج قدر الاستطاعة فما بالك لو محتاج هذا أخ وصلة رحمي ولا تقف جواره حتى لو كان عاق بأمه.