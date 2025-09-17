دينا أبو الخير: الابتلاءات رحمة إلهية تمحو الذنوب وترفع الدرجات

أكدت الداعية الإسلامية دينا أبو الخير أن الابتلاءات التي يمر بها المؤمن، ليست علامة على غضب الله، بل هي مظهر من مظاهر الرحمة الإلهية التي تكفر الذنوب وتزيد الحسنات وترفع الدرجات.

وأوضحت خلال برنامج "وللنساء نصيب" على قناة صدى البلد، أن الصبر على البلاء يجلب عظيم الأجر، مستشهدة بقول النبي- ﷺ-: «عجبًا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير».

وأضافت أن الله يبتلي العبد على قدر دينه وإيمانه، مؤكدة أن وجود الصبر واليقين والاعتماد على الله يجعل الابتلاء وسيلة للارتقاء الروحي والإيماني.

ولفتت إلى أن التقرب من الله يفتح أبواب الرحمة ويجعل المحن أبوابًا للخير.