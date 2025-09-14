دينا أبو الخير تكشف كيفية تفادي النكد في المنزل

كشفت الداعية دينا أبو الخير، كيفية تجنب النكد الزوجي، موضحة أنه المفترض ألا يكون هناك حرب نفسية وصراع بين الزوجين وكل منهما يبحث عن المكسب في الكلام والمناقشة.



وتابعت خلال تقديم برنامج وللنساء نصيب، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب الابتعاد عن كل ما هو يعكر صفو البيت.



ولفتت الدكتورة دينا أبو الخير، إلى أنه يجب تفادي النكد من قبل النساء من خلال الابتسامة واختيار الأوقات التي تتحدث فيها.



واختتمت أن هناك دور كبير على الزوج لأن ربنا أسند له القوامة ويمكنه الاحتواء والتغافل، حيث إن المرأة تستشعر بأنها الأقل وتكون الأكثر حساسية.