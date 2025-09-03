علامات سبقت ميلاد النبي محمد.. دينا أبو الخير توضحها

تحدثت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، عن العلامات التي سبقت ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، قائلة: كان هناك مبشرات قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فالكون كله كان يستعد لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم.

وأضافت دينا أبو الخير خلال برنامج "وللنساء نصيب"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن العالم والحضارات قبل مجئ النبي- صلى الله عليه وسلم- كانوا يعانون من الظلم بشكل كبير وشرك بالله.

واسترسلت: الله عز وجل أطلع على الأرض فلم يجد فيهم خير، ومن الأمور التي سبقت ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم كان هدم الكعبة وغيرها.