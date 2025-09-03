برلماني: كلمة الرئيس السيسي في المولد النبوي رسالة لتدعيم الهوية الوطنية

قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ذكرى المولد النبوي الشريف، لم تقتصر على البُعد الديني والروحي فحسب؛ بل حملت رسائل سياسية واستراتيجية عميقة، تعكس إدراك القيادة لأهمية بناء الإنسان كأولوية وطنية تتقدم على ما سواها.

وأوضح الجندي، في بيان له، أن الخطاب أعاد التأكيد أن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق دون تأسيس قاعدة صلبة من القيم النبوية الأصيلة التي تدعم الهوية الوطنية وتعزز الانتماء والوعي الجمعي، معتبرًا أن هذا التوجه يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة موجات التطرف والأفكار الهدامة التي استهدفت المجتمع خلال العقود الماضية.

ونوه بأن حديث الرئيس عن تكامل أدوار المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية يكشف عن رؤية متكاملة للدولة لإعادة صياغة منظومة الوعي المصري بما يتسق مع متطلبات المرحلة الراهنة، وبما يرسخ قيم الوسطية والعقلانية كركائز أساسية في بناء المجتمع.

وأشار إلى أن تكريم العلماء والمفكرين خلال الاحتفال؛ يوجه رسالة داخلية وخارجية بأن مصر تؤمن بأن القوة الناعمة هي سلاح موازٍ للقوة الصلبة، وأن النهضة الحقيقية تبدأ من احترام العلم وإعلاء قيمة التضحية والولاء للوطن.

وأضاف أن خطاب الرئيس جاء متسقًا مع ما تشهده الدولة من تحولات كبرى في مسار التنمية والإصلاح، ليؤكد أن مصر تخوض معركة الوعي بالتوازي مع معركتي البناء الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار، مستندة إلى القيم النبوية كمرجعية أخلاقية وسياسية لمستقبلها.