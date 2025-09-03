رئيس الجالية الأذربيجانية في مصر يشكر الرئيس السيسي

وجه رئيس الجالية الاذربيجانية في مصر الدكتور سيمور نصيروف الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد تكريمه خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ومنحه وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.



وقال رئيس الجالية الاذربيجانية في مصر

أتقدم بخالص الشكر والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله رئيس جمهورية مصر العربية، لمنحي وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وأشعر بسعادة غامرة بهذه المناسبة".

وأضاف نصيروف "أعتبر هذا التكريم:

أولًا: إظهارًا لمدى اهتمام الدولة المصرية بنشر السلام ومحاربة التطرف في العالم.

ثانيًا: هذا التكريم تكريم لعلاقة الأخوة والصداقة بين الشعبين المصري والأذربيجاني منذ فجر التاريخ حتى يومنا هذا.

ثالثًا: رسالة لكل الوافدين في الأراضي المصرية أن كل من يقوم بعمل جاد لخدمة المجتمع المصري فإن مصر لن تتأخر عن شكرهم وتقدير جهودهم".



وتابع"ولله الحمد، بعد تخرجي في جامعة الأزهر الشريف قبل 23 عامًا، أدركت أن عليّ أن أساهم أيضًا في نشر المنهج الأزهري الأصيل في العالم لخدمة الأمة، بل الإنسانية جمعاء، ومن هذا المنطلق، وضعت خطة لخدمة الطلبة الوافدين في الأزهر لإعدادهم علميًا حتى يكونوا سفراء العلم والمنهج الوسطي المعتدل".

وأشار رئيس الجالية الاذربيجانية إلى مساهمته في تأسيس عدة مشاريع لخدمة طلاب العلم والمعرفة، وتخرج تحت إشرافنا خلال هذه السنوات آلاف الطلاب من مختلف بلدان العالم، حاملين معهم العلوم على المنهج الوسطي لخدمة الإنسان. لقد أصبحوا سفراء للأزهر ويفتخرون بانتمائهم، ولا ينسون فضل وكرم أهل مصر.



وعلى سبيل المثال، ما نقوم به في جمعية الصداقة المصرية الأذربيجانية، والتي أقوم برئاسة مجلس إدارتها، وقد تم تأسيس جمعية الصداقة المصرية الأذربيجانية على يد نخبة من الشخصيات البارزة، المشهورين بأعمالهم العلمية والثقافية والدينية والاجتماعية.



وأوضح قائلا "يدرس حاليًا في الجمعية أكثر من 650 طالبًا وطالبة من أكثر من 61 جنسية، قرابة نصفهم من المصريين، في الأنشطة المختلفة مثل:

- القراءات العشر: دراسة القراءات القرآنية وتدريسها.

- العلوم العربية والعقلية: دراسة النحو والصرف، والأدب، والبلاغة، والمنطق.

- الفنون: دراسة الخط العربي والزخرفة الإسلامية وفن السجاد اليدوي وفن المقامات الصوتية.

- اللغات: دراسة اللغة الأذربيجانية واللغة الإنجليزية.

ولفت إلى أن هذا الأمر يتم بدون مقابل، حيث تؤمن جمعية الصداقة المصرية الأذربيجانية أن خدمة طلاب العلم والمعرفة شرف لكل إنسان.