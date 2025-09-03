قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مستشارو القيادة الإماراتية لإسرائيل: ضم الضفة خط أحمر.. وحل الدولتين طريق السلام

محمود عبد القادر

جددت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، تحذيرها لإسرائيل من أن أي خطوة باتجاه ضم الضفة الغربية ستعد "خطا أحمر" من شأنه تقويض اتفاقات إبراهيم وتهديد آفاق السلام في المنطقة.

وقالت لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية، في تصريحات لوكالة "رويترز"، إن موقف بلادها ثابت منذ توقيع الاتفاقيات في عام 2020، مؤكدة أن "الاتفاقيات وسيلة لتمكيننا من مواصلة دعمنا للشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة إلى دولة مستقلة".

وأضافت: "كان هذا موقفنا في 2020، ولا يزال موقفنا حتى اليوم".

من جانبه، أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، الدكتور أنور قرقاش، أن "رسالة الإمارات في هذه الأوقات العصيبة واضحة: الضم خط أحمر، ويجب أن يبقى السلام من خلال حل الدولتين سبيلا للمضي قدما".

وكتب قرقاش في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "الإمارات تحذر إسرائيل: ضم الضفة الغربية خط أحمر من شأنه إنهاء التكامل الإقليمي".

يأتي هذا الموقف في أعقاب إعلان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في أغسطس الماضي، عن بدء تنفيذ خطة لبناء مستوطنة جديدة تهدف إلى تقسيم الضفة الغربية وعزلها عن القدس الشرقية، في خطوة وصفها مكتبه بأنها "ستدفن" فكرة الدولة الفلسطينية.

وقد قوبلت هذه التصريحات والمخططات الإسرائيلية برفض واسع من الحكومة الفلسطينية والدول العربية، معتبرين أن تقسيم الأراضي المحتلة سيقوض بشكل خطير أي أمل في تحقيق السلام القائم على حل الدولتين.

وختمت نسيبة تصريحها بالقول: "ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى وقف هذه الخطط. لا يجوز السماح للمتطرفين، من أي نوع، بإملاء مسار المنطقة. السلام يتطلب شجاعة ومثابرة ورفض السماح للعنف بتحديد خياراتنا".

