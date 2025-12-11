محافظ الغربية: مضاعفة الجهود وتحسين مستوى الخدمات لأجل أبنائنا | صور

ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، ظهر اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد قطب السكرتير العام للمحافظة، والعميد أركان حرب وائل محمد فتحي المستشار العسكري، والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، واللواء محمد عناني مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، إلى جانب أعضاء المجلس التنفيذي .

وفي بداية الاجتماع، قدّم محافظ الغربية التهنئة للواء ضياء الدين عبد الحميد قطب بمناسبة تولّيه منصب السكرتير العام للمحافظة، مؤكّدًا ثقته في كفاءته وقدرته على إدارة المنظومة التنفيذية بكفاءة عالية، وموجّهًا جميع الأجهزة التنفيذية إلى التعاون الكامل معه، والعمل بروح الفريق من أجل تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق أعلى معدلات الرضا لدى المواطنين.

كما شدّد المحافظ على أن المرحلة الحالية تستوجب مضاعفة الجهود وتحسين مستوى الخدمات في مختلف القطاعات، بما يعكس حرص المحافظة على الارتقاء بجودة الحياة لأبناء الغربية.

وخلال الجلسة، استعرض المجلس التنفيذي عددًا من الملفات الحيوية المرتبطة بالتخطيط والتنمية العمرانية، ومتابعة المشروعات الجارية بالمراكز والمدن، إلى جانب مناقشة قرارات تنظيمية تتعلق بدعم الخدمات العامة ورفع كفاءة المرافق. كما وافق المجلس على مجموعة من التبرعات المقدّمة من الأهالي لدعم المشروعات الخدمية، وهو ما وصفه المحافظ بأنه يعكس عمق ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة ويجسّد المشاركة المجتمعية في دعم جهود التنمية.

وفي ختام الاجتماع، كرّم اللواء أشرف الجندي المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد بمناسبة بلوغه سن المعاش، وذلك تقديرًا لمسيرته الممتدة داخل الجهاز التنفيذي للمحافظة وما قدّمه خلالها من عمل منظم وجهد متواصل في مختلف المواقع التي شغلها. وقام محافظ الغربية بتسليمه درع المحافظة، مؤكدًا أن التكريم يأتي تقديرًا لمسؤول تنفيذي قدّم الكثير بمحبة وهدوء وانضباط.

وأعرب محافظ الغربية عن اعتزازه بما قدمه المهندس علي عبد الستار، قائلًا إن المحافظة شهدت منه أداءً جادًا ورؤية واضحة في إدارة الملفات التنفيذية، وإن ما تركه من إرث مهني سيظل محل تقدير داخل المنظومة الإدارية. وأضاف المحافظ أن مسيرته المهنية كانت شاهدًا على إخلاصه في خدمة المواطن وحرصه الدائم على المتابعة الميدانية والتنسيق بين القطاعات لتحقيق أفضل نتائج ممكنة.

كما عبّر أعضاء المجلس التنفيذي عن تقديرهم لما قدّمه خلال سنوات عمله، مؤكدين أنه كان صاحب حضور إيجابي داخل الجهاز التنفيذي، ومشهودًا له بالدقة والالتزام والتعاون مع مختلف الجهات، وأن اسمه سيظل مرتبطًا بفترة اتسمت بالانضباط والعمل الدؤوب داخل المحافظة.