الشرطة الإسرائيلية تسرق 447 ألف دولار من الضفة الغربية.. والمبرر جاهز

جنود إسرائيليون
جنود إسرائيليون
محمد على

قالت الشرطة الإسرائيلية، اليوم "الأربعاء"، إن قوات الأمن صادرت نحو 1.5 مليون شيكل (447 ألف دولار) مما وصفته بـ "أموال الإرهاب" خلال مداهمة بالضفة الغربية المحتلة في اليوم السابق.

وقد استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، محلاً للصرافة في رام الله، ما أدى إلى إصابة العشرات من الفلسطينيين، بحسب الهلال الأحمر.

وتنفذ إسرائيل غارات متكررة في أنحاء الضفة الغربية، حيث ظلت التوترات مرتفعة طوال حرب غزة.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الشرطة، الأربعاء، أن شرطة الحدود الإسرائيلية والجيش "داهموا مكتب صرافة في قلب رام الله كان يستخدم لتحويل الأموال إلى منظمة حماس".

وذكر البيان أن "القوات ضبطت مبالغ مالية كبيرة من العملات الأجنبية والمحلية، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1,528,832 شيكل، شملت دولارا أمريكيا ودينار أردني ويورو وعملات أجنبية أخرى".

وأضافت أنه "تم إلقاء القبض على تسعة مطلوبين متهمين بالتورط في أنشطة مخالفة وتم اقتيادهم مع الأدلة المضبوطة للتحقيق معهم".

ومنذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر 2023، تكثفت الغارات الإسرائيلية على المراكز السكانية الفلسطينية في الضفة الغربية، وخاصة في شمال القطاع.

كانت عمليات إسرائيلية، في وقت سابق من هذا العام وفي ديسمبر 2023، استهدفت مكاتب الصرافة في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

وقتلت القوات الإسرائيلية أو المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة ما لا يقل عن 972 فلسطينيا، منذ بداية الحرب على غزة.

وفي الفترة نفسها، قُتل ما لا يقل عن 36 إسرائيليا، في هجمات أو خلال عمليات عسكرية في المنطقة، وفقا لأرقام إسرائيلية.

جنود إسرائيليون عمليات إسرائيلية العملات الأجنبية مكتب صرافة

