جيش الاحتلال يقلص مدة تدريب جنوده إلى النصف بسبب العجز

قالت إذاعة جيش الاحتلال إن الجيش يواجه عجزا في عدد قواته اللازمة لتنفيذ رغبات العمل العسكري في غزة أمام ندرة تجنيد الطوائف المتشددة.

وذكرت أن الجيش قرر تقليص مدة تدريب جنود المدرعات في قوات الاحتياط إلى النصف بسبب نقص قواته.

وأضافت إذاعة جيش الاحتلال، أن 50% من الجنود الذين أصيبوا منذ 7 أكتوبر يعانون اضطرابات نفسية.

في سياق متصل أفادت مصادر في مستشفيات غزة، اليوم الأربعاء، باستشهاد 21 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 4 من منتظري المساعدات.

وفي سياق آخر قالت منظمة أطباء بلا حدود في بيان: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعرقل وصول الفلسطينيين إلى المياه في غزة.

وأضافت أطباء بلا حدود، أمس: لا يمكننا تقبل خطر تحول مواقع توزيع المياه في غزة إلى ساحات مجازر.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 61 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع منذ فجر اليوم.

وقالت مصادر طبية في غزة، إن بين الشهداء 9 من المجوّعين الباحثين عن الطعام جرى استهدافهم خلال محاولتهم الحصول على بعض الطعام قرب نقاط للتحكم بالمساعدات وسط وشمال القطاع.

وفي وقت سابق أمس أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن مستشفيات القطاع استقبلت 75 شهيدا و370 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبهذا ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 62,819 شهيدا و158,629 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.