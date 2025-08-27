قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: مصر نموذج رائد في تمكين السيدات
مرشحان يتنافسان على مقعد واحد بالغربية في جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ
ائتلاف معلمي مصر يطالب بضم مدرسي الحصة إلى نقابة المهن التعليمية
حقيقة طرح وزارة الأوقاف شققًا سكنية بمقدم 20 ألف جنيه
سيدة تنتحل صفة طبيبة.. إغلاق مركز غير مرخص للسمنة والنحافة بالمنوفية
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 1500 طن مساعدات في قافلة زاد العزة الـ24 إلى غزة
وزير قطاع الأعمال: نرحب بالاستثمارات اليابانية ولدينا فرص واعدة في مختلف المجالات
تعديلات مرتقبة في تشكيل ريبيرو أمام بيراميدز
محمد شيمي: نرحب بمزيد من الاستثمارات اليابانية ولدينا فرص واعدة في مختلف المجالات
أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
طليق هدير عبد الرازق.. التحفظ على أموال التيك توكر أوتاكا ومنعه من السفر
أمينة النقاش: برنامج حزب التجمع بأي انتخابات يركز على تحقيق العدالة الاجتماعية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
والد زوج إيفانكا ترامب..السفير الأمريكي يثير غضب فرنسا

محمد على

أثار  ‏تخلف السفير الأمريكي عن حضور استدعاء، الجدل في فرنسا بعد رسالة "غير مقبولة" إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

أعلنت فرنسا، الأحد، أنها استدعت السفير الأمريكي تشارلز كوشنر، في أعقاب انتقاداته اللاذعة لنهج البلاد في مكافحة معاداة السامية.
ونددت الحكومة الفرنسية بتصريحات كوشنر ووصفتها بأنها "غير مقبولة"، مما أثار خلافا دبلوماسيا بين البلدين.

وفي رسالة مفتوحة موجهة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونشرت في صحيفة وول ستريت جورنال، اتهم كوشنر - وهو يهودي ووالد جاريد كوشنر، زوج إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - فرنسا بالفشل في معالجة موجة متصاعدة من معاداة السامية.

وفي رسالته، حث السفير ماكرون على تخفيف انتقاداته لإسرائيل واستشهد بأمثلة مزعجة للسلوك المعادي للسامية الذي زعم أنه "ترك ندوبًا طويلة الأمد على الحياة الفرنسية".

كتب كوشنر: "في فرنسا، لا يمر يوم دون اعتداء على يهود في الشارع، أو تدنيس معابد يهودية أو مدارس، أو تخريب محلات تجارية مملوكة لليهود. حتى أن وزارة الداخلية الفرنسية أبلغت عن حوادث معادية للسامية حتى في رياض الأطفال".

كما أعرب عن رغبته في العمل بشكل تعاوني مع القادة الفرنسيين "لإعداد خطة جادة" لمعالجة هذه القضايا المزعجة.

وفي أعقاب نشر الرسالة، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا نقلته وكالة أنباء أكدت فيه استدعاء كوشنر للمثول أمام مقرها في باريس يوم الاثنين.

وأكدت الوزارة أن تصريحاته "غير مقبولة"، وأكدت التزام الحكومة الفرنسية بمكافحة معاداة السامية "فرنسا ترفض بشدة هذه الادعاءات... إن تصاعد الأعمال المعادية للسامية في فرنسا منذ 7 أكتوبر 2023 هو حقيقة نأسف لها بشدة وتحشد السلطات الفرنسية كامل طاقتها لمواجهتها، لأن مثل هذه الأعمال لا يمكن التسامح معها"، كما جاء في البيان.

وأشارت الوزارة إلى أن الانتقادات العلنية التي وجهها كوشنر تتناقض مع الأعراف الدبلوماسية المرعية.

واستنادا إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، سلط المسؤولون الفرنسيون الضوء على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، مما يعني أن السفير تجاوز دوره الدبلوماسي.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

