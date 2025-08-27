قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 25 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس بمدينة بدر
قبل بيعها بالاسواق.. ضبط 4 طن حلوى مولد فاسدة
بمناسبة المولد النبوى.. الداخلية: زيارة إستثنائية لجميع نزلاء مراكز الإصلاح
عبدالغفار: منصة الصحة النفسية الافتراضية تقدم التوعية والدعم النفسي والاستشارات عن بُعد
والد زوج إيفانكا ترامب..السفير الأمريكي يثير غضب فرنسا
أمينة النقاش: سأتقدم بطلب لمجلس الشيوخ لتقديم دراسات علمية عن كل المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية
القومي للطفولة والأمومة يكرم الطفلة "هايدي" وينصبها سفيرة المجلس للرحمة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
الرئيس السيسي يودع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمطار العلمين الدولي
"الوزراء" يوثق أبرز التوصيات الصادرة عن المراكز البحثية والجامعات المصرية المتعلقة بـ "المدارس الذكية"
تنسيق الجامعات 2025.. معامل الحاسب تواصل تقديم الدعم الفني لطلاب الثانوية العامة
أسعار الدولار اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصحة العالمية تحذر: الوضع الوبائي بغزة كارثي على الأجيال القادمة

أرشيفية
أرشيفية
محمد على

أكدت منظمة الصحة العالمية، على لسان المتحدث باسمها كريستيان ليندماير أنّ الأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة بلغت مستويات خطيرة.

وقال ليندماير أن الوضع الوبائي والتغذوي يُنذر بكارثة طويلة على الأجيال القادمة.

وأضاف أنّ المجاعة الحالية ليست فقط نقصًا في الغذاء بل هي منظومة متكاملة من غياب المياه النظيفة وتفشي الأمراض، وبيئة خصبة لتطور العدوى، حيث تُظهر الأجساد الهزيلة مدى التدهور، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى بتر الأطراف أو الوفاة نتيجة الجوع.

وتابع، أنّ سوء التغذية الحاد لدى الأطفال، حتى وإن توافر لهم الغذاء لاحقًا، يترك آثارًا صحية مدمرة تستمر سنوات طويلة.

وأوضح أن “هناك أجيالًا بأكملها من سكان غزة سيتأثرون بشكل مباشر بهذه الأزمة”.

وذكر  أن المنظمة سجلت أكثر من 7500 هجوم على منشآت صحية منذ بداية الحرب، وأنه لا يجب أن يكون الأطباء والمسعفون، ولا حتى منازلهم، تحت التهديد، مشددًا، على أنّ مقتل نحو 900 من الكوادر الطبية أمر جلل، ويكشف فداحة الوضع الإنساني والصحي. 

سوء التغذية الأطفال الغذاء غزة منشآت الحرب الأطباء والمسعفون الوضع الإنساني الكوادر الطبية منظمة الصحة العالمية تفشي الأمراض بتر الأطراف الجوع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطبيب صاحب الواقعة

من غرفة العمليات إلى «التريند».. طبيب نسا وتوليد يثير أزمة أخلاقية والنقابة تتحرك

مشغولات ذهبية

400 جنيه .. تحرك أسعار الذهب في مصر

إسعاف

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط .. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

الدولار

عقب صعوده.. سعر الدولار الآن في البنوك

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

ترشيحاتنا

رئيس جامعة طنطا

رئالقافلة الدعوية لمجمع البحوث الإسلامية تبدأ عملها في طنطا

الشاب أحمد عبد القادر

أحمد فؤاد: بريطانيا تغاضت عن المعتدين على السفارة المصرية.. واعتقلت المدافعين

أحمد عبد القادر

الإخوان يواجهون وعي الشباب المصري.. وجالياتنا جدار حماية قوي

بالصور

4 فوائد مذهلة لتناول الجوافة.. أبرزها إنقاص الوزن

أربع فوائد مذهلة لتناول الجوافة
أربع فوائد مذهلة لتناول الجوافة
أربع فوائد مذهلة لتناول الجوافة

عادة يومية يفعلها الرجال دون الانتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها

عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها
عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها
عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها

إزاي تعملي الزبيب في البيت بأسهل وأنجح طريقة.. اعرفي المكونات

طريقة عمل الزبيب بالبيت بأسهل وأنجح طريقة
طريقة عمل الزبيب بالبيت بأسهل وأنجح طريقة
طريقة عمل الزبيب بالبيت بأسهل وأنجح طريقة

فستان جذاب.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهور لافت

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

السر وراء وفاة أطفال المنيا

ساعات حاسمة .. أستاذ سموم يوضح كيف كان بالإمكان إنقاذ أطفال المنيا | فيديوجراف

تطورات حالة أنغام الصحية

من الإشاعات لعمليات دقيقة في ميونخ.. الحكاية الكاملة لأزمة أنغام الصحية | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد