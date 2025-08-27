قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمطار وارتفاع أمواج.. الأرصاد تبشر بحالة الطقس وتحذر تلك المناطق من ظواهر جوية غريبة
الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام نتنياهو وعدد من وزراء حكومته للضفة الغربية المحتلة
شاهد.. لحظة تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الـ24 من مصر إلى قطاع غزة
مصطفى مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم
قرار ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على الهند إلى 50% يدخل حيز التنفيذ
"ما أتفه الشعوب التي تهتم بالحلق".. تصريحات صادمة من محمد رشاد على فيسبوك
موعد مولد النبي 2025 .. إجازته بعد 180 ساعة والعد التنازلي بدأ
المترو يعلن عن وظائف جديدة .. رابط مباشر للتقديم
مصرع 30 شخصا على الأقل بسبب انهيار أرضي بالهند
أمطار رعدية .. الأرصاد السعودية تحذر من طقس الأربعاء
نمبر ون.. الغندور يتغزل بالزمالك بعد الفوز على فاركو
انطلاق قوافل "زاد العزة" من مصر إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مصرع 30 شخصا على الأقل بسبب انهيار أرضي بالهند

امطار شديدة
امطار شديدة
محمد على خير

قالت وكالة أنباء آسيان الهندية اليوم الأربعاء إن الأمطار الغزيرة تسببت في انهيار أرضي على طريق حج هندوسي شهير في منطقة جامو بشمال الهند مما أسفر عن مقتل 30 شخصا على الأقل.

دفعت الفيضانات المسؤولين إلى إصدار تحذيرات للناس بالبقاء في منازلهم أثناء الليل.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية هطول المزيد من الأمطار في منطقة الهيمالايا التي تشمل الإقليم الفيدرالي لجامو وكشمير ومنطقة لاداخ الجبلية.

وقال عمر عبد الله، رئيس وزراء جامو وكشمير، إن السلطات تحاول استعادة خدمات الاتصالات في المنطقة حيث انقطعت الاتصالات "غير موجودة تقريبًا".

وقالت وكالة أنباء الهند  (ANI) التي تمتلك رويترز حصة صغيرة فيها إن الانهيار الأرضي الذي وقع بالقرب من ضريح فايشنو ديفي على طريق الحجاج أسفر عن مقتل 30 شخصا على الأقل.

وأمرت السلطات أيضًا بإغلاق المؤسسات التعليمية في جامو، التي قال مسؤولو الأرصاد الجوية إنها غمرتها 368 ملم (14.5 بوصة) من الأمطار يوم الثلاثاء.

مقتل 30 شخصا انهيار أرضي الهند الهندية الأربعاء الأمطار الغزيرة

