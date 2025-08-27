مصرع 30 شخصا على الأقل بسبب انهيار أرضي بالهند

قالت وكالة أنباء آسيان الهندية اليوم الأربعاء إن الأمطار الغزيرة تسببت في انهيار أرضي على طريق حج هندوسي شهير في منطقة جامو بشمال الهند مما أسفر عن مقتل 30 شخصا على الأقل.

دفعت الفيضانات المسؤولين إلى إصدار تحذيرات للناس بالبقاء في منازلهم أثناء الليل.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية هطول المزيد من الأمطار في منطقة الهيمالايا التي تشمل الإقليم الفيدرالي لجامو وكشمير ومنطقة لاداخ الجبلية.

وقال عمر عبد الله، رئيس وزراء جامو وكشمير، إن السلطات تحاول استعادة خدمات الاتصالات في المنطقة حيث انقطعت الاتصالات "غير موجودة تقريبًا".

وقالت وكالة أنباء الهند (ANI) التي تمتلك رويترز حصة صغيرة فيها إن الانهيار الأرضي الذي وقع بالقرب من ضريح فايشنو ديفي على طريق الحجاج أسفر عن مقتل 30 شخصا على الأقل.

وأمرت السلطات أيضًا بإغلاق المؤسسات التعليمية في جامو، التي قال مسؤولو الأرصاد الجوية إنها غمرتها 368 ملم (14.5 بوصة) من الأمطار يوم الثلاثاء.