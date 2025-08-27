مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يخضع لحماية أمنية مشددة بعد تهديد إيراني

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن أشخاص مطلعين على الأمر، اليوم "الأربعاء" قولهم إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يحظى بحماية أمنية مشددة منذ أسابيع "عقب تهديد إيراني".

وبحسب ما قاله شخص مطلع للصحيفة الأميركية، فإن وحدة النخبة في أجهزة الأمن النمساوية تتولى حماية غروسي بعد أن تلقت وكالة الاستخبارات النمساوية معلومات عن تهديد لرئيس الوكالة من جهة خارجية.

ويقع مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا.

كانت إيران علّقت التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد حربها مع إسرائيل التي استمرت 12 يوماً في يونيو الماضي، وأصدرت قانوناً لا يسمح بأي تفتيش في المستقبل للمواقع النووية الإيرانية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، أعلى هيئة أمنية في إيران.

وتزامنا مع عقد طهران مباحثات نووية يوم الثلاثاء مع قوى أوروبية، قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، إن أول فريق من المفتشين التابعين للوكالة عاد إلى إيران.

وبحث لقاء اليوم في جنيف، الذي جمع بين مسؤولين كبار من إيران والقوى الأوروبية الثلاث: بريطانيا وألمانيا وفرنسا، مطلب القوى الغربية بإعادة طهران لعمليات التفتيش النووي والدبلوماسية، مهددة بفرض عقوبات عليها في حالة عدم حدوث هذا التطور.